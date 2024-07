Anna Heiser schwärmt von "Mama-Auszeit": "Diese 10 Tage waren ein Geschenk"

Namibia - Nachdem Anna Heiser (34) sich jüngst eine Auszeit von ihrem Alltag in Namibia genommen hat, meldete sich die zweifache Mutter an diesem Wochenende mit einem Fazit zu ihrer Entscheidung - und ging erneut auf die massive Kritik ein, die ihr zuletzt entgegengeschlagen war.

In ihrem neuesten Beitrag hatte die Auswanderin zudem einige Schnappschüsse der vergangenen Tage geteilt, auf denen sie glücklich in die Kamera gelächelt hatte - und das "trotz einiger unschöner Nachrichten", die ins Postfach der 34-Jährigen geflattert waren.

Am Freitagabend meldete sich die 34-Jährige nun mit einem Fazit zu ihrer Auszeit und verriet ihren mehr als 230.000 Instagram-Fans, dass ihre Entscheidung für ein wenig "Me-Time" goldrichtig gewesen war. "Diese 10 Tage waren ein Geschenk, das mir unglaublich gutgetan hat", schwärmte Anna, die unter anderem die Fashion Week in Berlin besucht hatte.

Ohne ihre Liebsten, Ehemann Gerald (39) und die gemeinsamen Kinder Leon (3) und Alina (1), hatte sich Anna vor einigen Tagen in den Flieger Richtung Deutschland gesetzt und ihrer Wahl-Heimat Namibia für zehn Tage den Rücken gekehrt .

Schon kurz nach der Ankündigung der Solo-Reise war der zweifachen Mutter herbe Kritik entgegengeschlagen, denn zahlreiche Anhänger konnten für Annas Wunsch nach einer Auszeit von ihrem Familienalltag absolut kein Verständnis aufbringen. "So kleine Kinder in so einer Entfernung zurücklassen, wäre für mich nie infrage gekommen", lautete nur einer von etlichen Negativ-Kommentaren.



Anna ließ sich davon jedoch nicht beirren - ganz im Gegenteil! Statt sich über "Nachrichten, in denen stand, dass ich keine Kinder kriegen sollte und mein Mann einem leid tut", den Kopf zu zerbrechen, hatte die Wahl-Namibierin die Zeit ohne Mann und Kinder nämlich intensiv genutzt, um Kraft zu tanken.

"Ich habe viel erlebt und tolle Menschen kennengelernt, die diese Reise noch besonderer gemacht haben. Ich wünsche jeder Mutter unter euch eine ähnliche Erfahrung, egal wie eure Auszeit aussieht", zog die gebürtige Polin ein durchweg positives Fazit.