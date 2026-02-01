"Du bist so hässlich!" - Anna Heiser redet Klartext über "zu große Nase" und "zu kleine Brüste"

Polen - Bei Anna Heiser (35) geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst am Donnerstag hat sie sich wegen ihrer Wut über ihre ehemalige Farm in Namibia zu Wort gemeldet. Am Freitag wechselt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin erneut auf Instagram abrupt das Thema. Diesmal dreht sich alles ums Aussehen.

Anna Heiser (35) meldet sich am Freitag zum Thema "Aussehen" zu Wort. © Instagram/Screenshot/annaheiser

"Du bist so hässlich!" - Diesen Satz habe sie seit ihrer Kindheit immer wieder zu hören bekommen. Doch nicht nur ihre Klassenkameraden hätten ungefragt ihr Aussehen bewertet, sondern auch ihre Verwandten.

"Wie zum Beispiel Onkels oder Cousins - Für alle war ich entweder zu dünn oder hatte eine zu große Nase oder später auch zu kleine Brüste", erzählt die zweifache Mutter in einem Video während sie sich schminkt.

Im Kommentar neben dem Clip ergänzt die 35-Jährige: "In letzter Zeit fällt mir immer öfter auf, wie selbstverständlich ungefragt Körper und Aussehen kommentiert werden. Als ich klein war, war das sogar normal. Kaum jemand hat sich gefragt, welchen Einfluss solche Worte auf ein Kind haben. Auf das Selbstbewusstsein. Auf die Körperakzeptanz."

Wiederum im Video erzählt Anna, dass sie bereits als Kind eine Nasen-OP für das Erwachsenenalter geplant habe. Dann sei es im Studium zu einer entscheidenden Begegnung mit einem Mann gekommen.

