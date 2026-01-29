Anna Heiser zieht nach fünf Monaten ein Fazit: Sind Polen "sch**ße"?
Polen - Vor fast einem halben Jahr zog Anna Heiser (35) gemeinsam mit ihrer Familie in ihr Geburtsland Polen. Der perfekte Zeitpunkt also, um mit ein paar unschönen Klischees aufzuräumen.
"Polen sind sch**ße." Mit dieser kontroversen Aussage startete die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Dienstag einen Instagram-Beitrag.
Doch keine Sorge: Damit verkündet sie natürlich nicht ihre eigene Meinung. Stattdessen habe sie derartige Aussagen – unter anderem auch, dass Polen "boshaft, unhöflich und missgünstig" seien – kürzlich von einer Influencer-Kollegin gehört, die auch aus Polen stammt.
Kein Wunder also, dass die 35-Jährige diese Gelegenheit nutzte, ein eigenes Fazit mit ihren mehr als 272.000 Followern zu teilen.
Anna, die selbst in Polen geboren wurde, ging ganz unvoreingenommen an die Sache heran, als sie vor fünf Monaten zurückkehrte. "Es kann ja sein, dass sich einfach einiges verändert hat in der Zeit, in der ich hier nicht war."
Doch bereits jetzt kann sie zusammenfassend sagen: "Nein! Es stimmt nicht."
Auf Instagram räumte Anna Heiser mit der kontroversen Aussage auf
Anna Heiser beendet Video mit Seitenhieb gegen Kollegin
Negative Erfahrungen habe sie bisher keine gemacht, ganz im Gegenteil. Das merke sie schon an Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass sie immer gegrüßt werde – egal ob "in unserem kleinen Dorf, in einer Großstadt oder in einem Shop oder sogar in einem völlig fremden Treppenhaus."
Zwar müsse sie einräumen, dass Polen wirklich skeptisch gegenüber Fremden seien. "Aber wenn du einmal [in ihren Herzen] drinnen bist, dann bleibst du da. Ob du willst oder nicht."
Wichtig sei nur, dass man bemüht sei, die Sprache zu lernen, die Steuern zu zahlen und sich an Regeln zu halten, führte sie weiter aus.
"Ja, wir Polen sind ein spezielles Volk, aber wer ist das nicht?", schrieb sie schließlich in die Caption. "Ich bin stolz auf unsere polnischen Traditionen, auf den Zusammenhalt und auf unseren Patriotismus, der von manchen verpönt oder belächelt wird."
Mit einem kleinen Denkanstoß an ihre Kollegin beendete Anna schließlich ihren kurzen Clip: "Ist es in den meisten Fällen nicht so, dass man so behandelt wird, wie man den Menschen begegnet?"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)