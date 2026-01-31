Anna Heiser meldet sich nach angeblich tollem Jahresstart - und gibt zu, wie es wirklich war

Polen - Na was denn nun? Den ganzen Januar über hat Anna Heiser (35) ihre Fans wissen lassen, wie gut es ihr und ihrer Familie geht. Doch kurz vorm Februar rudert die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin zurück, um kurz darauf die nächste 180-Grad-Wendung hinzulegen. Damit ist die Verwirrung perfekt.

Anna Heiser (35) hatte wohl doch eher einen durchwachsenen Jahresstart. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"Bei Instagram sieht man die Welt oft so, wie die Verfasser sie zeigen wollen. Würde man nur diese Fotos sehen, könnte man denken, der Beginn unseres Jahres war perfekt. Und ja, das war er. Aber (...)", eiert die Influencerin gleich zu Beginn ihres Insta-Postings vom Samstag herum.

Aber was? "Aber er war auch herausfordernd. Vor allem für meinen Mann", schränkt die zweifache Mutter ein. Denn laut Anna leidet Gerald (39) doch noch ganz schön unter dem Verlust seines Lebens in Namibia.

"Wusstet ihr, dass eine so drastische Veränderung der Lebensumstände sich in der Verarbeitung wie ein Trauerprozess anfühlen kann? Genau so erleben wir es gerade", erklärt die 35-Jährige.

Das klingt wiederum so, als würde sogar die ganze Familie noch am Namibia-Aus knabbern. Im weiteren Verlauf des Postings klärt Anna auf.