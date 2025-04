Anna Heiser kehrt Namibia den Rücken - Gerald hat genug vom Farmleben

Namibia - Anna Heiser (34), ihr Ehemann Gerald (39) und die beiden Kinder Leon (4) und Alina Marikka (2) stehen vor einer großen Veränderung: Das "Bauer sucht Frau"-Paar hat sich schweren Herzens dazu entschieden, die geliebte Farm in Namibia zu verkaufen und nach Polen zu ziehen.

Anna Heiser (34) und Gerald (39) scheinen die Ehekrise überwunden zu haben. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Am Samstag widmete sich die Momfluencerin einigen Fragen ihrer Fans bezüglich des Umzugs - und gab ihnen zugleich ein Update über ihre aktuelle Situation.

So hätten sie und Gerald bisher noch keinen Käufer für die Farm gefunden, allerdings gebe es einige Interessenten, die auch schon in Kontakt mit dem Makler der Familie sind.

Momentan warten die Heisers allerdings noch auf die Zustimmung vom Staat - der hat nämlich das Vorkaufsrecht.

Ob die beiden Reality-TV-Stars in Polen überhaupt glücklich werden, stehe aktuell noch in den Sternen. "Wir werden es aber nicht erfahren, wenn wir es nicht ausprobieren. Mal schauen, was das Leben für uns bereithält", zeigt sich die 34-Jährige optimistisch.

Immerhin: Nach ihrer Ehekrise im Winter geht es den beiden als Paar wieder gut. So sei mit der Entscheidung zum Verkauf der Farm eine riesige Last von ihnen abgefallen.

Auch habe die Therapie sehr geholfen. Dadurch "haben wir gelernt wieder miteinander zu kommunizieren und das erleichtert einiges."