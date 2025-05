Anna Heiser spricht offen über Ehekrise: "Loszulassen schien der einzige Ausweg zu sein"

Anna und Gerald Heiser haben mittlerweile wieder allen Grund zum Lachen! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)

Genau diese Frage stellte kürzlich eine Followerin der gebürtigen Polin. Und Anna wusste sofort, dass sie dafür keine perfekte Antwort parat haben wird.

"So sehr ich mir wünschen würde, euch jetzt eine Zauberformel zu geben, wie man wieder zueinanderfindet - ich kann's nicht", schrieb sie am Dienstagabend auf Instagram. "Weil es keine gibt."

So war der Weg dazu, wieder zueinander zu finden, alles andere als einfach. "Es war unbequem, laut, manchmal still. Verwirrend. Verletzend. Und dann wieder hoffnungsvoll."

Zwischenzeitlich hätten sie und Gerald einander verloren.

"Loszulassen schien der einzige Ausweg zu sein", erklärte sie in einem Video, das viele kleine Momente von ihr und ihrem Ehemann zeigt. "Aber wir haben es nicht getan. Wir sind losgezogen. Auf die Suche nach dem, was uns eins verbunden hat. Nach dem Funken der Liebe, der kaum noch zu sehen war in all der Dunkelheit. Auf die Suche nach uns selbst."