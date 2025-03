Bezieht Anna Heiser seit Jahren Kindergeld im Ausland? Jetzt redet sie Klartext!

Anna Heiser berichtet, dass sie diese eine Frage so oft gestellt bekomme: Ob sie als Deutsche weiterhin Kindergeld aus ihrer alten Heimat kassiere.

Von Christian Norm

Polen - Sie müssen ihre Farm in Namibia aufgeben, wollen nach Polen umziehen. Zudem sitzen Anna (34) und Gerald Heiser (39) sowohl in Einzeltherapien als auch gemeinsam in einer Paartherapie. Die Fans des "Bauer sucht Frau"-Paars könnte so vieles umtreiben. Doch am Donnerstag berichtet die zweifache Mutter, dass sie diese eine Frage so oft gestellt bekomme: Ob sie als Deutsche weiterhin Kindergeld aus ihrer alten Heimat kassiere?

In ihrer Instagram-Story gibt Anna Heiser (34) am Donnerstag ausführlich Info über ihren aktuellen Stand. © Instagram/Screenshot/annaheiser Ohne Umschweife stellt Anna in ihrer Instagram-Story klar: "Wir haben nie Kindergeld beantragt, denn es steht uns einfach nicht zu, da wir in Namibia und später in Polen steuerpflichtig sind." Polen ist an dieser Stelle das eigentliche Stichwort. Denn in ihrem Geburtsland hält sich die 34-Jährige schon seit ein paar Tagen ganz ohne Gerald und ihre Kinder auf. Der Grund: Weil es in Namibia für die Heisers nicht mehr weitergeht, da ihre Farm Verluste macht, will die Familie nach Polen auswandern. Für Anna ein Weg zurück in vertraute Gefilde, für Gerald und die Kinder ein echter Neuanfang. Anna Heiser Anna Heiser tief in der Ehekrise: "Ich wünschte, ich könnte sagen, wir hätten es geschafft" Wie so oft gestaltet der sich aber schwierig, wie Anna ebenfalls am Donnerstag in ihrer Story berichtet.

Anna Heiser meldet sich seit mehreren Tagen auf Instagram aus Polen