So denken Anna und Gerald Heiser: Deutschland statt Namibia?

Namibia - 2017 lernten sich Anna (33) und Gerald Heiser (39) bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Mittlerweile lebt das Paar mit seinen zwei kleinen Kindern in Namibia. Doch könnten sie sich auch ein Leben in Deutschland vorstellen?

Und wie denkt Ehefrau Anna darüber? Vor dem Kennenlernen und der Auswanderung lebte die 33-Jährige in Deutschland. Seitdem sie in Afrika ist, hat Anna auf Instagram immer wieder von Heimweh gesprochen.

Für den 39-Jährigen gäbe es in Deutschland "viel zu viele Menschen" und alles sei ihm "zu eng". Ein Umzug nach Deutschland käme für den Naturliebhaber also überhaupt nicht infrage.

Noch immer hat Anna manchmal Heimweh. © Screenshot/Instagram/annaheiser

Doch die zweifache Mutter hat sich durchgebissen - und das sei gut so gewesen, denn in Namibia fühle sie sich ziemlich wohl: "Ich habe manchmal Heimweh, aber so eher nach diesem Stadtleben, weil wir wohnen schon sehr abgeschieden, aber ich habe mich in Namibia eingelebt, dass ich gar nicht mehr wegwill."

Gestört habe Anna damals vor allem die Einsamkeit und die finanzielle Abhängigkeit von ihrem Mann.

Mittlerweile sei sie finanziell unabhängig, habe sich einen eigenen Freundeskreis aufgebaut und fühle sich deshalb in Namibia zu Hause.