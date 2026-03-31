Anna Heiser zieht Schlussstrich: "Ist etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben"

Namibia - Diese Reise war wochen-, wenn nicht gar monatelang, ein Reizthema. Anna Heiser (35) ist nur sieben Monate, nachdem sie mit ihrer Familie aus Namibia ausgewandert ist, wieder dorthin zurückgekehrt. Der Reise gingen unzählige Diskussionen und große Angst voraus , dass am Ende alte Wunden neu aufgerissen würden. Inzwischen sind Anna, ihr Mann Gerald und die zwei Kinder wieder in Europa. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin zog am Sonntagabend ein Fazit.

Ihr altes Zuhause in Namibia haben sich Anna Heiser (35) und ihre Familie nicht noch einmal angesehen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"Die Reise, vor der wir beide am meisten Angst hatten, ist zu einer Heilungsreise geworden", stellt die zweifache Mutter gleich zu Beginn ihres neuesten Instagram-Postings fest.

Sie seien mit wahnsinniger Angst in den Flieger nach Namibia gestiegen. "Angst davor, was diese Reise mit uns macht. Angst davor, dass alte Gefühle wieder hochkommen. Angst davor, dass Dinge wieder wehtun, die wir eigentlich schon hinter uns lassen wollten", schreibt die 35-Jährige.

Trotzdem hätten sie und Gerald gewusst, dass sie es tun mussten. Diese Entscheidung sei richtig gewesen, ist sich die Influencerin bereits kurz nach ihrer Rückkehr in die Heimat sicher.

Was genau ist also so gut gelaufen, dass nun alle so zufrieden sind?