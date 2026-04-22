Anna Heiser weiter in ärztlicher Behandlung: Neuer Test sorgt für Unbehagen

Danzig (Polen) - Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Nur weil Anna Heiser (35) in den vergangenen Wochen nichts zu ihrer Gesundheit gesagt hat, bedeutet das nicht, dass alles in Ordnung ist. Ganz im Gegenteil: Ein neuer Test sorgt bei der ehemaligen " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin für Unbehagen.

Anna Heiser (35) erhält in der bangen Zeit Unterstützung von ihrem Mann Gerald. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"In 36 Tagen werde ich wissen, was ich eigentlich nie wissen wollte", verrät die 35-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Posting am Mittwochnachmittag.

Grund für die Aufregung ist eine Krankheit, die auch heute noch oft tödlich endet. "Krebs ist in meiner Familie leider kein fremdes Thema. Meine Mama hat ihn besiegt. Meine Oma und meine Cousine sind daran gestorben", schreibt die zweifache Mutter.

Jetzt soll ein Gentest Aufschluss darüber geben, ob Anna Heiser womöglich auch betroffen ist. "Du willst doch nicht an Krebs sterben und nicht sehen, wie deine Kinder groß werden", habe ihr vor wenigen Tagen ein Onkologe gesagt, verriet die Influencerin kürzlich.

Nägel mit Köpfen hat sie aber erst an diesem Mittwoch gemacht.