Anna Heiser weiter in ärztlicher Behandlung: Neuer Test sorgt für Unbehagen
Danzig (Polen) - Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Nur weil Anna Heiser (35) in den vergangenen Wochen nichts zu ihrer Gesundheit gesagt hat, bedeutet das nicht, dass alles in Ordnung ist. Ganz im Gegenteil: Ein neuer Test sorgt bei der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin für Unbehagen.
"In 36 Tagen werde ich wissen, was ich eigentlich nie wissen wollte", verrät die 35-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Posting am Mittwochnachmittag.
Grund für die Aufregung ist eine Krankheit, die auch heute noch oft tödlich endet. "Krebs ist in meiner Familie leider kein fremdes Thema. Meine Mama hat ihn besiegt. Meine Oma und meine Cousine sind daran gestorben", schreibt die zweifache Mutter.
Jetzt soll ein Gentest Aufschluss darüber geben, ob Anna Heiser womöglich auch betroffen ist. "Du willst doch nicht an Krebs sterben und nicht sehen, wie deine Kinder groß werden", habe ihr vor wenigen Tagen ein Onkologe gesagt, verriet die Influencerin kürzlich.
Nägel mit Köpfen hat sie aber erst an diesem Mittwoch gemacht.
Anna Heiser berichtet in neuestem Posting von dem Test
"Ich habe diesen Test jahrelang vor mir hergeschoben. Weil ich Angst hatte. Vor dem Ergebnis", gibt Anna zu.
Dennoch schränkt sie an anderer Stelle klar ein: "Dieser Test ersetzt keine Vorsorge und keine Untersuchungen. Aber er kann helfen, Antworten zu bekommen. Und manchmal ist es besser, den Feind zu kennen."
Vor wenigen Tagen führte Anna bereits aus, dass es sich um einen "genetischen NGS-Test" handelt. Mit diesem modernen Verfahren können Hinweise auf bestimmte Krankheiten wie Brust- oder Eierstockkrebs gefunden werden.
"Vielleicht ist am Ende alles in Ordnung. Vielleicht nicht. Aber Wegsehen ändert nichts", so Anna. In ihrem entsprechenden Insta-Video sind sowohl die Test-Packungen zu sehen als auch ihr Weg zur Post.
Anna Heiser will es nun wirklich wissen. Antworten wird es aber wohl erst Ende Mai geben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser