Anna Heiser zerreißt es das Herz: Darum sind ihre Kinder in Polen so traurig
Danzig (Polen) - Anna Heiser (35) meldet sich am Wochenende aus ihrer neuen Heimat Danzig mit sehr gemischten Postings - und Gefühlen. Zum einen gab es große Freude über Geralds 40. Geburtstag, zum anderen eine Traurigkeit ihrer zwei Kinder, die der Mutter das Herz zerreißt. Was war geschehen?
Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin berichtet in ihrer Instagram-Story, dass ihre Kinder die Tiere vermissen würden, die sie in Namibia zurücklassen mussten, "vor allem unsere Hunde", so Anna.
"Diese Traurigkeit zerreißt mir jedes Mal das Herz", gibt die 35-Jährige zu. Denn auch, wenn sie versuche, ihren Kindern zu erklären, warum Balu und Tascha in Namibia bleiben mussten, verstünden sie es nicht.
"Jedes Mal kommt das Gespräch dann auf das Thema, dass sie sich einen Hund wünschen. Aber unsere Haustiere können nicht einfach so ersetzt werden", schreibt die Influencerin. Zudem traue sie sich die zusätzliche Verantwortung derzeit nicht zu.
Am Ende der Nachricht fragt Anna verzweifelt: "Was soll ich bloß tun?" Doch zum Glück gab es an diesem Wochenende ja noch eine positive Geschichte.
Anna Heiser zeigt Überraschungsparty zu Geralds 40. Geburtstag auf Instagram
So wurde Ehemann Gerald anlässlich seines 40. Geburtstags am Freitag, dem 8. Mai, mit einer Überraschungsparty im Kreis seiner Freunde und Familie in Empfang genommen.
Sie habe die Überraschungsparty wochenlang heimlich zu Hause geplant, erklärt Anna in einem Untertitel. Ihr Plan sei aufgegangen. "Gerald hatte wirklich absolut nichts geahnt", so die stolze Ehefrau.
In dem entsprechenden Video wirkt der ehemalige Farmer wirklich wie überfahren, als er ins Wohnzimmer kommt - und jubelnd von seinen unerwarteten Gästen begrüßt wird.
"Als er all diese Menschen gesehen hat, hatte er Freudentränen in den Augen", erzählt Anna in einem weiteren Untertitel.
"Sein erster Geburtstag in Polen, acht Monate nach dem Umzug - Wahnsinn!", kommentiert sie begeistert neben dem Insta-Posting. Zumindest Gerald scheint also schon voll in Danzig angekommen zu sein.
Ihre gemeinsamen Kinder haben da wohl eher noch an einigen Dingen zu knabbern.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser