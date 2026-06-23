Anna Heiser erlebt nach Urlaub böse Überraschung, als sie ihr Haus betritt
Danzig (Polen) - Eine Woche waren sie weg. Seit Samstag ist der Toskana-Urlaub von Anna Heiser (35), ihrem Mann Gerald (40) und den Kindern Alina (3) und Leon (5) Geschichte. Weil bei den Heisers gefühlt immer etwas passiert, musste es "natürlich" auch diesmal so kommen. Zurück in Polen erlebte die Familie in ihrem neuen Haus eine "böse Überraschung", wie es die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin nannte.
Tags zuvor hatte sich die Urlauberin noch aus der Toskana gemeldet. "Ich muss gestehen, einerseits bin ich traurig, dass der Urlaub zu Ende ist. Aber irgendwie freue ich mich auch schon sehr darauf, wieder nach Hause zu fahren. Vielleicht, weil es hier so heiß ist und ich es einfach nicht mehr gewohnt bin", erzählte sie auf Instagram.
Der beste Urlaub sei der, nach dem man sich wieder auf sein Zuhause freue, behauptete die 35-Jährige schließlich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie nicht den Hauch einer Ahnung, was sie im trauten Heim erwarten würde.
Darüber berichtete sie sichtlich genervt am Samstagnachmittag. Demnach war im Hause Heiser während ihrer Abwesenheit der Strom ausgefallen.
Die Folgen konnte die Familie vor allem an einem Gerät besonders deutlich sehen.
Anna Heiser meldet sich zuvor noch gutgelaunt aus dem Toskana-Urlaub
Die Sicherungen seien rausgeflogen und ihr Gefrierschrank komplett abgetaut, berichtete die Influencerin. "Ich hasse es! Ich glaube, ich darf nicht in den Urlaub", fügte sie genervt hinzu.
Wie genau es rund um ihren Gefrierschrank aussah, erzählte Anna zunächst nicht. Auch der Schaden blieb vorerst offen. Sicher ist hingegen etwas ganz anderes.
Die gebürtige Polin steht nämlich ausgerechnet in diesem "Chaos" kurz vor ihrem 36. Geburtstag. Dieser fällt auf den morgigen Sonntag - und dürfte ihre eigentlichen Pläne und Abläufe bis dahin ordentlich durcheinanderwirbeln.
Andererseits: Ohne Drama geht es bei Anna Heiser ja schon praktisch nicht mehr. Nur gut, dass sie zumindest mal eine Woche Urlaub dazwischen hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser