Anna Heiser erlebt nach Urlaub böse Überraschung, als sie ihr Haus betritt

Danzig (Polen) - Eine Woche waren sie weg. Seit Samstag ist der Toskana-Urlaub von Anna Heiser (35), ihrem Mann Gerald (40) und den Kindern Alina (3) und Leon (5) Geschichte. Weil bei den Heisers gefühlt immer etwas passiert, musste es "natürlich" auch diesmal so kommen. Zurück in Polen erlebte die Familie in ihrem neuen Haus eine "böse Überraschung", wie es die ehemalige " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin nannte.

Anna Heiser (35) hatte gleich Ärger am Hals, als sie ihr Haus in Danzig betrat. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Tags zuvor hatte sich die Urlauberin noch aus der Toskana gemeldet. "Ich muss gestehen, einerseits bin ich traurig, dass der Urlaub zu Ende ist. Aber irgendwie freue ich mich auch schon sehr darauf, wieder nach Hause zu fahren. Vielleicht, weil es hier so heiß ist und ich es einfach nicht mehr gewohnt bin", erzählte sie auf Instagram.

Der beste Urlaub sei der, nach dem man sich wieder auf sein Zuhause freue, behauptete die 35-Jährige schließlich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie nicht den Hauch einer Ahnung, was sie im trauten Heim erwarten würde.

Darüber berichtete sie sichtlich genervt am Samstagnachmittag. Demnach war im Hause Heiser während ihrer Abwesenheit der Strom ausgefallen.

Die Folgen konnte die Familie vor allem an einem Gerät besonders deutlich sehen.