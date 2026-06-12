Anna Heiser zeigt sich in neuem Kleid: Dann macht sie ein frustriertes Geständnis
Danzig (Polen) - Was für ein gemeiner Widerspruch: Seit März dieses Jahres macht Anna Heiser (35) wieder intensiver Kraftsport. Doch seitdem hat sie nicht ab-, sondern zugenommen! Ausgerechnet nach diesem Misserfolg zeigt sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Freitag in einem neuen Kleid, mit dem sie auf eine Hochzeit gehen will. In ihrer Insta-Story macht sie dazu ein frustriertes Geständnis.
Wer denkt, dass Anna vermutlich nur deshalb schwerer geworden ist, weil sie durch das Krafttraining Muskelmasse zugelegt hat, irrt sich wohl.
"Es ist nicht einfach 'nur' Muskulatur - es schwabbelt überall. Vor allem bei der Kleidersuche hat es mich sehr frustriert", so die zweifache Mutter in einem Selfie-Video vorm Spiegel.
In dem kurzen Clip präsentiert sie das dunkelrote Kleid, in dem sich ihrer Meinung nach ihr kleines Bäuchlein nach vorne wölbt: "Am Ende habe ich dieses Kleid gekauft und dachte mir nur 'Scheiß drauf, dass man meinen Unterbauch sieht.'"
Eine Sache will sie in diesem Zusammenhang auf jeden Fall noch klarstellen.
Anna Heiser schwärmt in neuem Posting von Polen
"Ich werde keine Shape-Unterwäsche tragen, weil ich es einfach nicht will", schließt sie ihren Beitrag ab. Unterdessen war sie auch sonst fleißig auf ihrem Instagram-Account.
So hat Anna bereits am Donnerstag ein neues Posting abgesetzt, in dem sie von ihrer neuen Heimat Polen schwärmt. Es sei ein Luxus, dort zu leben, auf den sie nicht mehr verzichten wolle.
Der Grund: Vor allem die Sorge um ihre Kinder und deren Schulbildung sei nun verflogen. Zudem genieße sie die vielen Freiheiten wie Wochenmärkte und jederzeit verfügbare Ärzte.
"Das Leben auf der Farm war wunderschön, aber oft auch einsam. Es gab Wochen, in denen ich nur mit meinem Mann und meinen Mitarbeitern gesprochen habe", schreibt Anna.
Diese Sorgen sind nun verflogen. Damit können Hochzeit und viele soziale Kontakte kommen - auch wenn das Outfit diesmal nicht ganz so toll ausfällt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser