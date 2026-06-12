12.06.2026 15:50 Anna Heiser zeigt sich in neuem Kleid: Dann macht sie ein frustriertes Geständnis

Was für ein gemeiner Widerspruch: Seit März dieses Jahres macht Anna Heiser wieder intensiver Kraftsport. Doch seitdem ist etwas passiert.

Von Christian Norm

Danzig (Polen) - Was für ein gemeiner Widerspruch: Seit März dieses Jahres macht Anna Heiser (35) wieder intensiver Kraftsport. Doch seitdem hat sie nicht ab-, sondern zugenommen! Ausgerechnet nach diesem Misserfolg zeigt sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Freitag in einem neuen Kleid, mit dem sie auf eine Hochzeit gehen will. In ihrer Insta-Story macht sie dazu ein frustriertes Geständnis.

Anna Heiser (35) ist alles andere als begeistert von ihrer aktuellen Figur. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser Wer denkt, dass Anna vermutlich nur deshalb schwerer geworden ist, weil sie durch das Krafttraining Muskelmasse zugelegt hat, irrt sich wohl. "Es ist nicht einfach 'nur' Muskulatur - es schwabbelt überall. Vor allem bei der Kleidersuche hat es mich sehr frustriert", so die zweifache Mutter in einem Selfie-Video vorm Spiegel. In dem kurzen Clip präsentiert sie das dunkelrote Kleid, in dem sich ihrer Meinung nach ihr kleines Bäuchlein nach vorne wölbt: "Am Ende habe ich dieses Kleid gekauft und dachte mir nur 'Scheiß drauf, dass man meinen Unterbauch sieht.'" Anna Heiser Anna Heiser meldet sich mit ernsten Worten: Das sind die Ergebnisse ihrer Krebsuntersuchung Eine Sache will sie in diesem Zusammenhang auf jeden Fall noch klarstellen.

Anna Heiser schwärmt in neuem Posting von Polen