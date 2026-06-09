Anna Heiser meldet sich mit ernsten Worten: Das sind die Ergebnisse ihrer Krebsuntersuchung

Danzig (Polen) - Im April sorgte Anna Heiser (35) für mächtig Sorgen bei ihren Fans: Aufgrund ihrer familiären Vorgeschichte hatte sie große Angst, später im Leben unter anderem an Brustkrebs zu erkranken. Deshalb machte sie einen modernen Gentest . Die Ergebnisse hielt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin danach geheim - sogar vor sich selbst. Denn sie wollte zu 100 Prozent für ihre Tochter Alina (3) da sein, die plötzlich im Krankenhaus gelandet war. Jetzt hat das Warten ein Ende.

Anna Heiser (35) ließ sich in ihrer Angst von Ehemann Gerald (40) trösten. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

In ihrem neuesten Instagram-Posting präsentiert sich die zweifache Mutter auf einem Foto mit todernster Miene. Das sieht gar nicht gut aus.

Ist es aber: Alle Gentests sind negativ. Demnach muss sich Anna Heiser derzeit keine Sorgen machen.

Doch das will sie so nicht stehen lassen. "Die Angst vor dem Ergebnis hat mich zögern lassen. Auch wenn ich mir immer wieder gesagt habe, dass alles gut sein wird", so die 35-Jährige.

"Jetzt weiß ich, dass ich diese Genmutation nicht geerbt habe. So erleichtert ich auch bin: Ein negatives Ergebnis bedeutet nicht, dass man niemals Krebs bekommen kann. Vorsorge bleibt das Wichtigste", fügt sie mahnend hinzu.

Sie hat zudem eine Bitte an ihre Follower.