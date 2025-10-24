Anna Hofbauer nimmt Abschied: "Nach fast 300 Mal ist das auch total in Ordnung"

Hamburg - Mit dem Cast-Wechsel bei "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg bekommt auch die Rolle der Ginny Potter ein neues Gesicht. Anna Hofbauer (37) verabschiedet sich nach rund 300 Shows von ihrer Hauptrolle. Was als Nächstes ansteht, verriet sie TAG24.

Die aktuelle Ginny-Potter-Darstellerin, Anna Hofbauer (37) mit ihrem Mann, Schauspieler Marc Barthel (35), bei "Channel Aid". © Madita Eggers/TAG24

Ihre letzte Vorstellung als Ginny spielt die Ex-Bachelorette am Sonntag, erklärte sie am roten Teppich der "Channel Aid"-Gala im Deutschen Schauspielhaus am Mittwochabend.

Auf den Abschied von der Bühne des "Mehr! Theater am Großmarkt" blickt die 37-Jährige mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge.

"Ich glaube, nach fast 300 Mal ist das auch total in Ordnung und ich freue mich einfach auf alles, was danach kommt", sagte Hofbauer.



Darunter offenbar ganz verschiedene Projekte. "Ich werde wieder drehen, ich gehe wieder auf die Bühne. Ich war gerade im Tonstudio, also es steht ganz, ganz, ganz, ganz viel an und da freue ich mich sehr drauf!"