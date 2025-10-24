Anna Hofbauer nimmt Abschied: "Nach fast 300 Mal ist das auch total in Ordnung"
Hamburg - Mit dem Cast-Wechsel bei "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg bekommt auch die Rolle der Ginny Potter ein neues Gesicht. Anna Hofbauer (37) verabschiedet sich nach rund 300 Shows von ihrer Hauptrolle. Was als Nächstes ansteht, verriet sie TAG24.
Ihre letzte Vorstellung als Ginny spielt die Ex-Bachelorette am Sonntag, erklärte sie am roten Teppich der "Channel Aid"-Gala im Deutschen Schauspielhaus am Mittwochabend.
Auf den Abschied von der Bühne des "Mehr! Theater am Großmarkt" blickt die 37-Jährige mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge.
"Ich glaube, nach fast 300 Mal ist das auch total in Ordnung und ich freue mich einfach auf alles, was danach kommt", sagte Hofbauer.
Darunter offenbar ganz verschiedene Projekte. "Ich werde wieder drehen, ich gehe wieder auf die Bühne. Ich war gerade im Tonstudio, also es steht ganz, ganz, ganz, ganz viel an und da freue ich mich sehr drauf!"
Das Zaubern wird Anna Hofbauer besonders vermissen
Dennoch gebe es etwas, das der aktuellen Ginny Potter an ihrer magischen Figur in Zukunft fehlen wird.
"Natürlich das Zaubern! Werde ich total vermissen, auf jeden Fall", sagte die 37-Jährige.
Schließlich habe die Ehefrau von Schauspieler Marc Barthel (35, "Notruf Hafenkante") neben den vielen im Publikum einen ganz speziellen und für sie besonderen Fan.
"Gerade mein kleiner Sohn Leo war neulich mit Marc im Theater und der fand das natürlich total cool, dass ich da so zaubern konnte", schwelgte sie in Erinnerung. "Ich glaube, einen Teil von Ginny werde ich immer irgendwie in meinem Herzen tragen, weil sie einfach eine coole Socke ist."
Und trotzdem sei es nach etwas mehr als einem Jahr an der Zeit für ein neues Kapitel. "Aber - wie gesagt - ich freue mich einfach, mein Buch des Lebens umzublättern, weiterzuschlagen und nach vorne zu gehen."
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Madita Eggers/TAG24