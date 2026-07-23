Anna Maria Mühe zeigt seltenes Foto ihrer Tochter - aus traurigem Anlass

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Anna Maria Mühe gibt selten Einblicke in ihr Privatleben. Nun teilte sie ein emotionales Foto mit ihren Fans.

Von Laura Voigt

Berlin - Anna Maria Mühe (40) schützt ihr Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit. Umso besonderer ist ein neuer Einblick, den sie nun mit ihren Fans teilte - allerdings steckt dahinter ein emotionaler Moment.

Anna Maria Mühe (40) erinnert mit emotionalen Worten an ihren verstorbenen Vater.
Anna Maria Mühe (40) erinnert mit emotionalen Worten an ihren verstorbenen Vater.  © Henning Kaiser/dpa

Die Tochter von Schauspiel-Legende Ulrich Mühe erinnert an den Todestag ihres Vaters. Am 22. Juli jährte sich sein Tod bereits zum 19. Mal.

Der gefeierte Schauspieler, bekannt unter anderem für seine Rolle in "Das Leben der Anderen", starb 2007 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Zu diesem Anlass veröffentlichte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story ein seltenes Schwarz-Weiß-Foto ihrer Tochter. Darauf ist das Mädchen am Grab seines berühmten Großvaters zu sehen.

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Dazu schrieb die 40-Jährige bewegende Worte: "Papa. 19 Jahre. Was für ein Wahnsinn."

Für Anna Maria scheint der Verlust ihres Vaters trotz der vielen vergangenen Jahre noch immer sehr präsent zu sein. "Es fühlt sich an, als wäre es gerade erst passiert", schrieb sie weiter.

Abschließend richtete sie liebevolle Worte an ihren Vater: "Ich liebe dich und hoffe, du hast es gut, da, wo du bist …"

Mit einem seltenen Foto ihrer Tochter erinnert Anna Maria Mühe an ihren verstorbenen Vater.
Mit einem seltenen Foto ihrer Tochter erinnert Anna Maria Mühe an ihren verstorbenen Vater.  © Instagram/annamariamuehe

Anna Maria Mühe verlor beide Eltern an Krebs

Schauspiel-Legende Ulrich Mühe (54) starb am 22. Juli 2007 an den Folgen seiner Krebserkrankung.
Schauspiel-Legende Ulrich Mühe (54) starb am 22. Juli 2007 an den Folgen seiner Krebserkrankung.  © Johannes Eisele/dpa-Zentralbild/dpa

Der Schmerz dürfte für die Schauspielerin besonders groß sein, denn der Tod ihres Vaters war nicht der einzige schwere Schicksalsschlag in ihrer Familie. Nur ein Jahr zuvor verlor sie bereits ihre Mutter, Schauspielerin Jenny Gröllmann (†59), die ebenfalls an Krebs starb.

Anna Maria war damals gerade einmal 20 Jahre alt und verlor innerhalb kurzer Zeit beide Elternteile.

Über diesen Verlust sprach sie in der Vergangenheit des Öfteren offen. Die Wunde sei zwar mit der Zeit anders geworden, verschwinde aber nie vollständig.

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Heute hält die Schauspielerin ihre eigene Familie bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Erst Ende 2023 machte sie ihre Beziehung zu Schauspieler Lucas Gregorowicz öffentlich.

Im vergangenen Sommer heiratete das Paar schließlich in Italien.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

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