Anna Maria Mühe zeigt seltenes Foto ihrer Tochter - aus traurigem Anlass

Berlin - Anna Maria Mühe (40) schützt ihr Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit. Umso besonderer ist ein neuer Einblick, den sie nun mit ihren Fans teilte - allerdings steckt dahinter ein emotionaler Moment.

Anna Maria Mühe (40) erinnert mit emotionalen Worten an ihren verstorbenen Vater. © Henning Kaiser/dpa

Die Tochter von Schauspiel-Legende Ulrich Mühe erinnert an den Todestag ihres Vaters. Am 22. Juli jährte sich sein Tod bereits zum 19. Mal.

Der gefeierte Schauspieler, bekannt unter anderem für seine Rolle in "Das Leben der Anderen", starb 2007 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Zu diesem Anlass veröffentlichte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story ein seltenes Schwarz-Weiß-Foto ihrer Tochter. Darauf ist das Mädchen am Grab seines berühmten Großvaters zu sehen.

Dazu schrieb die 40-Jährige bewegende Worte: "Papa. 19 Jahre. Was für ein Wahnsinn."

Für Anna Maria scheint der Verlust ihres Vaters trotz der vielen vergangenen Jahre noch immer sehr präsent zu sein. "Es fühlt sich an, als wäre es gerade erst passiert", schrieb sie weiter.

Abschließend richtete sie liebevolle Worte an ihren Vater: "Ich liebe dich und hoffe, du hast es gut, da, wo du bist …"