Anna Maria Mühe zeigt seltenes Foto ihrer Tochter - aus traurigem Anlass
Berlin - Anna Maria Mühe (40) schützt ihr Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit. Umso besonderer ist ein neuer Einblick, den sie nun mit ihren Fans teilte - allerdings steckt dahinter ein emotionaler Moment.
Die Tochter von Schauspiel-Legende Ulrich Mühe erinnert an den Todestag ihres Vaters. Am 22. Juli jährte sich sein Tod bereits zum 19. Mal.
Der gefeierte Schauspieler, bekannt unter anderem für seine Rolle in "Das Leben der Anderen", starb 2007 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
Zu diesem Anlass veröffentlichte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story ein seltenes Schwarz-Weiß-Foto ihrer Tochter. Darauf ist das Mädchen am Grab seines berühmten Großvaters zu sehen.
Dazu schrieb die 40-Jährige bewegende Worte: "Papa. 19 Jahre. Was für ein Wahnsinn."
Für Anna Maria scheint der Verlust ihres Vaters trotz der vielen vergangenen Jahre noch immer sehr präsent zu sein. "Es fühlt sich an, als wäre es gerade erst passiert", schrieb sie weiter.
Abschließend richtete sie liebevolle Worte an ihren Vater: "Ich liebe dich und hoffe, du hast es gut, da, wo du bist …"
Anna Maria Mühe verlor beide Eltern an Krebs
Der Schmerz dürfte für die Schauspielerin besonders groß sein, denn der Tod ihres Vaters war nicht der einzige schwere Schicksalsschlag in ihrer Familie. Nur ein Jahr zuvor verlor sie bereits ihre Mutter, Schauspielerin Jenny Gröllmann (†59), die ebenfalls an Krebs starb.
Anna Maria war damals gerade einmal 20 Jahre alt und verlor innerhalb kurzer Zeit beide Elternteile.
Über diesen Verlust sprach sie in der Vergangenheit des Öfteren offen. Die Wunde sei zwar mit der Zeit anders geworden, verschwinde aber nie vollständig.
Heute hält die Schauspielerin ihre eigene Familie bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Erst Ende 2023 machte sie ihre Beziehung zu Schauspieler Lucas Gregorowicz öffentlich.
Im vergangenen Sommer heiratete das Paar schließlich in Italien.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa