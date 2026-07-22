Nach Monaten des Versteckspiels: Betty Taube zeigt ihren Liebsten

Berlin - Betty Taube (31) gewährt ihren Fans erstmals einen richtig privaten Einblick in ihre Beziehung und zeigt, wie glücklich sie mit ihrem Partner ist.

Auf Instagram veröffentlicht Betty Taube (31) das erste Foto mit ihrem neuen Freund. © Instagram: bettytaube

Seit Monaten ist bekannt, dass die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin wieder verliebt ist. Doch wer der Mann an ihrer Seite ist, blieb bisher ein gut gehütetes Geheimnis.

Nun teilt Betty auf Instagram romantische Aufnahmen aus einem gemeinsamen Trip nach Prag – und darauf ist auch ihr Liebster zu sehen.

Die Bilder sprechen für sich: Händchenhaltend erkunden Betty und ihr Freund die tschechische Hauptstadt, besuchen Sehenswürdigkeiten, genießen gemeinsame Momente und tauschen innige Küsse aus. Besonders die Pärchenfotos sorgen bei ihren Fans für Begeisterung.

Auch wenn Betty weiterhin weder den Namen noch den Beruf ihres Partners verrät, zeigt sie deutlich mehr von ihm als je zuvor. Zu sehen ist ein großer Mann mit dunklen, lockigen Haaren und Bart.

Erst Ende März 2026 machte Betty öffentlich, dass sie wieder vergeben ist. Im Gespräch mit RTL verriet sie damals, dass die beiden bereits seit September 2025 ein Paar sind. Kennengelernt habe sich das Paar bei einem NFL-Spiel.