Christopher Nolan macht am Filmset keine Ausnahme: Dieser Gegenstand ist streng verboten
USA - Seit rund einer Woche flimmert Christopher Nolans (55) "The Odyssey" weltweit über die Kinoleinwände. Der Film überzeugt nicht nur mit spektakulären Bildern, sondern auch wegen seiner hervorragenden Starbesetzung - dazu zählen unter anderem Anne Hathaway (43), Zendaya (29), Tom Holland (30) und Robert Pattinson (40). Doch für alle galt am Set dieselbe Regel: Ein bestimmter Gegenstand war dort absolut tabu!
Wie der 55-Jährige in einem Interview mit CBS Mornings verriet, führte er diese Regel bereits während der Dreharbeiten zu seinem letzten Streifen "Oppenheimer" ein.
Denn an seinen Filmsets sind UGG-Boots, also mit Lammfell gefütterte Stiefel, strengstens verboten.
Früher seien Schauspieler laut ihm gelegentlich mit den "großen, flauschigen und bequemen" Schuhen am Set erschienen. Für ihn würden sie einen jedoch "auf seltsame Weise aus der Realität reißen".
"Ich möchte, dass wir im Moment bleiben. Und ich möchte, dass auch die Schauspieler im Moment bleiben", so Nolan. Die Schuhe seien für ihn ein Symbol der Moderne und würden deshalb nicht in die Welt passen, die er am Set erschaffen wolle.
Er betonte, die Stiefel würden die Atmosphäre stärker stören als die gesamte Crew - was deshalb lustig sei, da an einem Filmset ständig jemand ein Mikrofon halte, riesige Kameras herumstünden und überall Crewmitglieder unterwegs seien.
Trotz Verbot: Christopher Nolan findet UGGs "großartig"
Der 55-Jährige erklärte: "Es gibt einfach bestimmte Dinge, die einen daran erinnern, dass man sich in der echten Welt befindet - und nicht in der Welt, die wir für die Schauspieler erschaffen wollen."
Es sei so, als würde jemand "neben der Kamera eine Tüte Chips" essen. Die Schuhe könnten die Illusion der erschaffenen Filmwelt beeinträchtigen.
Eines stellte der Regisseur am Ende allerdings dennoch klar: "UGGs sind großartig!" - an seinem Filmset möchte er sie trotzdem nicht sehen.
Auch einige der Schauspieler äußerten sich zu der ungewöhnlichen Regel. So erklärte Hathaway in einem anderen Interview: "Ich kam eines Tages mit UGGs ans Set und er schaute nach unten und sagte nur: 'Nein!'" Matt Damon (55) ergänzte lachend: "Er hasst UGGs mehr als alles andere."
Nolan ist für seine außergewöhnlichen Filmsets bekannt. Statt auf Greenscreens zu setzen, dreht er lieber an echten Schauplätzen, nutzt möglichst authentische Kulissen und praktische Spezialeffekte, anstatt sich auf nachträgliche Computereffekte zu verlassen.
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