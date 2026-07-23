Christopher Nolan macht am Filmset keine Ausnahme: Dieser Gegenstand ist streng verboten

USA - Seit rund einer Woche flimmert Christopher Nolans (55) "The Odyssey" weltweit über die Kinoleinwände. Der Film überzeugt nicht nur mit spektakulären Bildern, sondern auch wegen seiner hervorragenden Starbesetzung - dazu zählen unter anderem Anne Hathaway (43), Zendaya (29), Tom Holland (30) und Robert Pattinson (40). Doch für alle galt am Set dieselbe Regel: Ein bestimmter Gegenstand war dort absolut tabu!

Christopher Nolan (55) hat eine strenge Regel: UGG-Boots sind am Set strengstens verboten. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Wie der 55-Jährige in einem Interview mit CBS Mornings verriet, führte er diese Regel bereits während der Dreharbeiten zu seinem letzten Streifen "Oppenheimer" ein.

Denn an seinen Filmsets sind UGG-Boots, also mit Lammfell gefütterte Stiefel, strengstens verboten.

Früher seien Schauspieler laut ihm gelegentlich mit den "großen, flauschigen und bequemen" Schuhen am Set erschienen. Für ihn würden sie einen jedoch "auf seltsame Weise aus der Realität reißen".

"Ich möchte, dass wir im Moment bleiben. Und ich möchte, dass auch die Schauspieler im Moment bleiben", so Nolan. Die Schuhe seien für ihn ein Symbol der Moderne und würden deshalb nicht in die Welt passen, die er am Set erschaffen wolle.

Er betonte, die Stiefel würden die Atmosphäre stärker stören als die gesamte Crew - was deshalb lustig sei, da an einem Filmset ständig jemand ein Mikrofon halte, riesige Kameras herumstünden und überall Crewmitglieder unterwegs seien.