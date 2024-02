Anna Rossow geschockt von Handyrechnung: So viel soll die Influencerin jetzt blechen

Anna Rossow (35) kam ihr erster Tag in Südafrika teuer zu stehen. © Screenshot/Instagram/anna_rossow_

"Ich habe den Schock meines Lebens bekommen", so Anna in ihrer Instagram-Story. "Mir werden heute über 1000 Euro abgezogen für irgendwelche mobilen Daten, die ich an unserem Ankunftstag in Südafrika genutzt haben soll", echauffierte sich die 35-Jährige am Donnerstag.

Dorthin war sie im vergangenen Monat unter anderem mit ihren Influencer-Kolleginnen Antonia Hemmer (23, "Make Love, Fake Love") und Laura Schäfer gereist. Erstellte Content für Instagram, posierte mit Pinguinen, feierte und erkundete Kapstadt.

Offensichtlich war auch schon der Anreisetag recht produktiv, wodurch die Kosten fürs Roaming mutmaßlich in die Höhe schossen.

Der Support, oder wie Anna sagt, eine Dame am Telefon, habe sie nun nur auf Nachfrage darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine SMS mit der entsprechenden Preis-Info erhalten habe. Offenbar nicht genug für die Influencerin.

"Sie sagt, sie würde die Preise ja nicht machen und da könne sie jetzt leider nichts machen! Ist das ihr Ernst? Das ist also Kundenservice?"