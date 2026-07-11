Anne Wünsche holt sich Protz-Glitzer-Karre, hat aber gar keinen Führerschein

Berlin/Mallorca - Anne Wünsche (34) erfüllt sich den nächsten Lebenstraum. Der Ex-BTN-Star hat sich ein neues Auto gegönnt. Eine Luxuskarre um genau zu sein. Kurios: Einen Führerschein besitzt die Nackedei-Queen allerdings nicht.

Anne Wünsche (34) zeigt ihr neues Glitzer-Mobil. © Screenshot/Instagram/annewuensche.backup

Die Vorfreude ist auch ohne Fahrerlaubnis dennoch riesengroß. Kaum zurück aus Deutschland wagte die Dreifach-Mama einen ersten kleinen Blick, um dann am nächsten Tag auch ihren Followern die Luxuskarosse zu präsentieren.

In Zukunft fährt das OnlyFans-Model in einem auffälligen glitzernden pinken AMG-Mercedes (Neuwagen ab circa 100.000 Euro) durch die Gegend. Wobei das mit dem Fahren so eine Sache ist. Hinterm Steuer wird die Mallorca-Auswanderin nicht sitzen: Sie hat keinen Führerschein.

Wozu dann also ein Auto? "Wer sagt denn, dass ich mir ohne Führerschein kein neues Auto holen kann? Wo steht diese Regel?", kann die Business-Lady in ihrer Instagram-Story die Kritik nicht verstehen. "Es ist doch mein Leben. Ich persönlich finde das genauso geil."

Selber fahren kommt für die ehemalige Laiendarstellerin nicht infrage. Dreimal habe sie eigenen Aussagen zufolge schon versucht, den Führerschein in Angriff zu nehmen - jeweils ohne Erfolg. "Ich bin die perfekte Beifahrerin. Ich sehe mich nicht hinterm Steuer. Ich würde einen Unfall bauen", so die Influencerin weiter. "Ich kann mir doch trotzdem mein Traumauto holen. Was spricht denn dagegen? Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir einfach einen Traum erfüllt - ohne Führerschein."