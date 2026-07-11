Anne Wünsche holt sich Protz-Glitzer-Karre, hat aber gar keinen Führerschein
Berlin/Mallorca - Anne Wünsche (34) erfüllt sich den nächsten Lebenstraum. Der Ex-BTN-Star hat sich ein neues Auto gegönnt. Eine Luxuskarre um genau zu sein. Kurios: Einen Führerschein besitzt die Nackedei-Queen allerdings nicht.
Die Vorfreude ist auch ohne Fahrerlaubnis dennoch riesengroß. Kaum zurück aus Deutschland wagte die Dreifach-Mama einen ersten kleinen Blick, um dann am nächsten Tag auch ihren Followern die Luxuskarosse zu präsentieren.
In Zukunft fährt das OnlyFans-Model in einem auffälligen glitzernden pinken AMG-Mercedes (Neuwagen ab circa 100.000 Euro) durch die Gegend. Wobei das mit dem Fahren so eine Sache ist. Hinterm Steuer wird die Mallorca-Auswanderin nicht sitzen: Sie hat keinen Führerschein.
Wozu dann also ein Auto? "Wer sagt denn, dass ich mir ohne Führerschein kein neues Auto holen kann? Wo steht diese Regel?", kann die Business-Lady in ihrer Instagram-Story die Kritik nicht verstehen. "Es ist doch mein Leben. Ich persönlich finde das genauso geil."
Selber fahren kommt für die ehemalige Laiendarstellerin nicht infrage. Dreimal habe sie eigenen Aussagen zufolge schon versucht, den Führerschein in Angriff zu nehmen - jeweils ohne Erfolg. "Ich bin die perfekte Beifahrerin. Ich sehe mich nicht hinterm Steuer. Ich würde einen Unfall bauen", so die Influencerin weiter. "Ich kann mir doch trotzdem mein Traumauto holen. Was spricht denn dagegen? Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir einfach einen Traum erfüllt - ohne Führerschein."
Assistentin übernimmt Fahrten für Anne Wünsche
Und diesen Traum hat sich die Beauty einiges kosten lassen. Allein die Lackierung kostet 25.000 bis 50.000 Euro. Peanuts für die Only-Fans-Millionärin. So soll ein einziger Post auf dem Nackedeiportal der gebürtigen Cotbusserin 5000 Euro bringen.
Fahren wird dann stattdessen ihre persönliche Assistentin. Wem das Protz-Mobil aber tatsächlich gehört, dürfte jeder mitkriegen. Am Seitenflügel prangt in großer Schrift ihr Name!
Titelfoto: Screenshot/Instagram/annewuensche.backup