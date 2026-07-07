07.07.2026 17:00 Anne Wünsche ledert gegen Therapie und rudert schnell zurück: Schuld ist ihr "Erbsenhirn"

Dieses Wutvideo ist Anne Wünsche prompt um die Ohren geflogen. Auf Instagram lederte der Ex-BTN-Star gegen Therapie und entschuldigte sich lieber.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Mit diesem Rant hat sich Anne Wünsche (33) keine Freunde gemacht. Ganz und gar nicht. Stattdessen sah sich das Nackedeimodel dazu genötigt, sich zu entschuldigen - wegen ihres "Erbsenhirns". Auslöser war ein Wutvideo gegen Therapie.

Anne Wünsche (33) bringt mal wieder das Netz gegen sich auf. © Instagram/annewuensche.backup Reine Zeitverschwendung ihrer Meinung nach - und so verschafft sich der Ex-BTN-Star auf Instagram Luft. Schon der Anfang eine reinste Provokation: "Ich muss zur Therapie gehen, um rauszufinden, warum ich so bin wie ich bin. Was bringt dir das?", äfft die Dreifach-Mama nach. "Kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, der in der Therapie ist und dem es jetzt besser geht? Ich kenne nur Menschen, die zur Therapie gehen und dann jahrelang bei der Therapie sind, aber denen geht es immer noch nicht besser. Im schlimmsten Fall bekommen sie irgendwelche Tabletten verschrieben." Allein in Deutschland ist die Nachfrage an Psychotherapie groß. Um einen Therapieplatz zu bekommen, muss man teilweise extrem lange warten. Alles offenbar Humbug für die Malle-Auswanderin: "Du musst dich nicht damit beschäftigen, warum du bist, wie du bist. Du musst dich damit beschäftigen, wo du hinwillst." Anne Wünsche Anne Wünsche rekelt sich auf Luxus-Yacht: "Manchmal muss ich mich selbst kneifen" Ihr Problem: Therapeuten beschäftigen sich ihrer Meinung nach mit der Vergangenheit, nicht aber mit der Zukunft. "Das finde ich nicht gut." Statt die Vergangenheit aufzuarbeiten, sei sie überzeugt davon, den Blick nach vorne richten zu müssen. Jeder Mensch trage seinen eigenen "Rucksack", doch leichter werde dieser ihrer Meinung nach nur, wenn man mit der Vergangenheit abschließe.

Anne Wünsche entschuldigt sich und löscht Video nach Shitstorm