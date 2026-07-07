Anne Wünsche ledert gegen Therapie und rudert schnell zurück: Schuld ist ihr "Erbsenhirn"
Berlin - Mit diesem Rant hat sich Anne Wünsche (33) keine Freunde gemacht. Ganz und gar nicht. Stattdessen sah sich das Nackedeimodel dazu genötigt, sich zu entschuldigen - wegen ihres "Erbsenhirns". Auslöser war ein Wutvideo gegen Therapie.
Reine Zeitverschwendung ihrer Meinung nach - und so verschafft sich der Ex-BTN-Star auf Instagram Luft. Schon der Anfang eine reinste Provokation: "Ich muss zur Therapie gehen, um rauszufinden, warum ich so bin wie ich bin. Was bringt dir das?", äfft die Dreifach-Mama nach.
"Kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, der in der Therapie ist und dem es jetzt besser geht? Ich kenne nur Menschen, die zur Therapie gehen und dann jahrelang bei der Therapie sind, aber denen geht es immer noch nicht besser. Im schlimmsten Fall bekommen sie irgendwelche Tabletten verschrieben."
Allein in Deutschland ist die Nachfrage an Psychotherapie groß. Um einen Therapieplatz zu bekommen, muss man teilweise extrem lange warten. Alles offenbar Humbug für die Malle-Auswanderin: "Du musst dich nicht damit beschäftigen, warum du bist, wie du bist. Du musst dich damit beschäftigen, wo du hinwillst."
Ihr Problem: Therapeuten beschäftigen sich ihrer Meinung nach mit der Vergangenheit, nicht aber mit der Zukunft. "Das finde ich nicht gut."
Statt die Vergangenheit aufzuarbeiten, sei sie überzeugt davon, den Blick nach vorne richten zu müssen. Jeder Mensch trage seinen eigenen "Rucksack", doch leichter werde dieser ihrer Meinung nach nur, wenn man mit der Vergangenheit abschließe.
Anne Wünsche entschuldigt sich und löscht Video nach Shitstorm
In bester Verkäufermanier hat die Business-Lady, die eigene Motivationsvideos anbietet, auch noch ein passendes Beispiel parat: ein Auto auf der Autobahn. "Es bringt halt nichts, bei Vollgas die ganze Zeit in den Rückspiegel zu gucken. Du musst dich auf vorne konzentrieren. Das dahinten ist längst passiert. Du bist nun mal das Resultat deiner Vergangenheit."
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Statt Zustimmung kassierte die 33-Jährige extrem viel Gegenwind, konnte es aber schon vorher ahnen: "Ich werde mir hiermit wahrscheinlich extrem selbst ans Bein pinkeln."
Das hat sie tatsächlich. Nur wenige Stunden später ist das Video nicht nur offline, sondern es folgte prompt auch eine Entschuldigung. Den Shitstorm hat sich die OnlyFans-Millionärin selbst eingebrockt, was auch die ehemalige Laiendarstellerin einsieht: "Ihr wisst ja, ich habe ein kleines Erbsenhirn und denke nicht an alle Situationen, sondern denke nur an eine. Dann bin ich richtig on Fire mit dem Thema und posaune das einfach raus, ohne richtig darüber nachzudenken", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.
Natürlich gebe es Situationen und Menschen, bei denen eine Therapie super wichtig sei. Das ursprüngliche Video sei entstanden, nachdem sie mit einer Person gesprochen habe, die ihrer Meinung nach keine Therapie, sondern eher "Mindsetübungen" gebraucht hätte. "Ich muss mich dann wirklich an dieser Stelle entschuldigen", sieht Anne ihren Fehler ein.
Viele ihrer Beiträge seien gut gemeint, weil sie Menschen motivieren und ihnen ein gutes Gefühl geben wolle. "Aber dieses Video ist komplett nach hinten losgegangen. Dafür ist manchmal mein Erbsenhirn verantwortlich."
Titelfoto: Instagram/annewuensche.backup