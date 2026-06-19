Anne Wünsche rekelt sich auf Luxus-Yacht: "Manchmal muss ich mich selbst kneifen"
Berlin/Mallorca - Anne Wünsche (34) zeigt mal wieder, was sie hat und das in diesem Fall gleich in doppeltem Sinn, denn für neuen Content hat sie sich kurzerhand eine Yacht gemietet.
Das schneeweiße Bötchen misst stolze 24 Meter, trägt den Namen "Papamares" und liegt für gewöhnlich in der Marina Palma Cuarentena auf Mallorca vor Anker, wenn es nicht gerade um die Insel schippert.
Kostenpunkt: 6000 Euro - pro Tag. Man gönnt sich ja sonst nichts. Für Anne aber keine große Hürde. "Die Ausgaben waren nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin", prahlt sie in einem Interview, das TAG24 vorliegt.
Schließlich verdiene sie mindestens 5000 Euro durch einen OnlyFans-Post, und sie habe ja noch mehr Seiten als nur diese, erklärt die 34-Jährige. "Natürlich muss ich die Einnahmen noch mit dem Finanzamt teilen, aber dennoch ist so eine Yacht durch einen einzigen Post bezahlt."
Nichtsdestotrotz sei ein Trip wie dieser immer noch nichts Alltägliches für die Influencerin. "Manchmal muss ich mich selbst kneifen, dass das kleine Mädchen aus Cottbus, ohne Ausbildung, es bis hierher geschafft hat", rekapituliert Wünsche.
Nur um im nächsten Atemzug wieder ein bisschen anzugeben: "Unter 21 Metern buche ich auch nicht mehr. Mein nächstes Ziel ist noch größer", haut sie auf den Putz.
Anne Wünsche leistet sich Luxus-Yacht für 6000 Euro
Allerdings kommt es der Content Creatorin dabei gar nicht so sehr auf die Größe an. Vielmehr beeindrucke sie das Gefühl, sich eine Yacht für ein paar Stunden leisten zu können, ohne dass es finanziell wehtue. "6000 Euro auszugeben, wenn man früher nicht einmal 20 Euro hatte, um den Einkauf zu bezahlen ...", erinnert sie sich.
Solche Momente genieße sie sehr. Sie würden ihr nicht nur ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit geben, sondern auch die Kraft und Motivation, weiterzumachen und noch mehr Vollgas zu geben.
"Wenn ich es bis hierhin geschafft habe, was ist dann noch alles möglich?", fragt sie sich selbst.
Der Content selbst sei aber eher unter Deck in einer Kajüte entstanden. "Eigentlich war der Plan, mehr Bilder draußen auf der Yacht zu shooten, aber da habe ich noch etwas Hemmungen. Auch weil man nie alleine auf einem Boot ist", stellt sie fest.
Für ein paar Oben-Ohne-Schnappschüsse hat ihr Mut dann aber doch gereicht. Und nächstes Mal soll die Yacht dann auch einen Whirlpool an Deck haben, "da werde ich auch outdoor etwas machen können".
Übrigens fühlt sich die Dreifachmama zwar AUF dem Wasser pudelwohl aber nicht IM kühlen Nass, "weil ich tierische Angst habe. Ich bekomme richtig Panik, weil ich nicht weiß, was unter, neben oder hinter mir ist", gibt Anne Wünsche preis.
Titelfoto: OnlyFans/Anne Wünsche