19.06.2026 07:00 Anne Wünsche rekelt sich auf Luxus-Yacht: "Manchmal muss ich mich selbst kneifen"

Anne Wünsche zeigt mal wieder, was sie hat und das in diesem Fall gleich in doppeltem Sinn, denn für neuen Content hat sie sich kurzerhand eine Yacht gemietet.

Von Thorben Gotthardt

Berlin/Mallorca - Anne Wünsche (34) zeigt mal wieder, was sie hat und das in diesem Fall gleich in doppeltem Sinn, denn für neuen Content hat sie sich kurzerhand eine Yacht gemietet.

Anne Wünsche (34) hat sich für ein neues Shooting eine Luxus-Yacht gegönnt. © OnlyFans/Anne Wünsche Das schneeweiße Bötchen misst stolze 24 Meter, trägt den Namen "Papamares" und liegt für gewöhnlich in der Marina Palma Cuarentena auf Mallorca vor Anker, wenn es nicht gerade um die Insel schippert. Kostenpunkt: 6000 Euro - pro Tag. Man gönnt sich ja sonst nichts. Für Anne aber keine große Hürde. "Die Ausgaben waren nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin", prahlt sie in einem Interview, das TAG24 vorliegt. Schließlich verdiene sie mindestens 5000 Euro durch einen OnlyFans-Post, und sie habe ja noch mehr Seiten als nur diese, erklärt die 34-Jährige. "Natürlich muss ich die Einnahmen noch mit dem Finanzamt teilen, aber dennoch ist so eine Yacht durch einen einzigen Post bezahlt." Anne Wünsche Anne Wünsche feiert Kritik von Oliver Pocher: "Bringt mir ..." Nichtsdestotrotz sei ein Trip wie dieser immer noch nichts Alltägliches für die Influencerin. "Manchmal muss ich mich selbst kneifen, dass das kleine Mädchen aus Cottbus, ohne Ausbildung, es bis hierher geschafft hat", rekapituliert Wünsche. Nur um im nächsten Atemzug wieder ein bisschen anzugeben: "Unter 21 Metern buche ich auch nicht mehr. Mein nächstes Ziel ist noch größer", haut sie auf den Putz.

Die "Papamares" misst stolze 24 Meter. © OnlyFans/Anne Wünsche

Anne Wünsche leistet sich Luxus-Yacht für 6000 Euro