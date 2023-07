Anne Wünsche eröffnet Glitzer Café, aber wie zufrieden sind ihre Gäste?

Auch bei Google sammelten sich in den letzten Wochen etliche Rezensionen - darunter auch viel positives Feedback: "Waren gestern zu sechst dort. Das Essen war super lecker und toll hergerichtet. Auch das Ambiente ist toll. Wie ich finde, sind die Preise voll normal", zeigte sich beispielsweise ein Besucher begeistert.

"Überteuertes Zeug", kritisierte beispielsweise ein Nutzer auf der Instagram-Seite der Lokalität und war damit nicht der einzige. "Man sieht schon, dass da Herz reingesteckt wurde, aber so richtig gut umgesetzt wurde es dann halt leider doch nicht", hieß es außerdem.

In dem Cafè kann man sich aber nicht nur bewirten lassen, die Influencerin lockt künftig nämlich auch mit Events, wie sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story verriet.

Die erste Veranstaltung soll demnach schon am 16. Juli stattfinden und ist speziell auf Kinder ausgerichtet.

"Die Kinder können an diesem Tag die kleine Meerjungfrau treffen. Und [...] wir haben uns auch ein paar kleine Specials dazu einfallen lassen", erklärte Anne.

Derartige Veranstaltungen sollen im Glitzer Cafè nun anscheinend öfter stattfinden: "Ich bin sehr gespannt, wie das bei Euch ankommt!", erklärte die Influencerin und strahlte in die Kamera.