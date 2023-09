Anne Wünsche gab Hund ab, der ihr das Leben rettete: Kommt der nächste Neuzugang?

"Also eigentlich hätte ich ihn nur bis Freitag gehabt und die Familie, die ihn nehmen wollte, hat sich dagegen entschieden", teilte Anne auf Instagram mit. "Ich habe noch eine andere Familie, die noch auf meine Antwort warten, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden." Sie habe "so schon so viel zu tun, mach doch nicht noch mehr, du bist doch so schon immer am Ende", gab sie Einblick in ihr Inneres. Es sei in ihren Worten "dumm, sich noch mehr Arbeit aufzuhalsen".

Zum Hintergrund: Das TV-Gesicht habe die Fellnase vorerst aufgenommen, "weil er bei der Erstfamilie rausmusste", da der andere Hund den kleinen Toni immer wieder gebissen habe. "Jetzt hat er aber mein Herz gestohlen und nun stehe ich da und weiß nicht, was ich tun soll."