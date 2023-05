Anne Wünsche posiert halbnackt zum Muttertag: Das gefällt ihren Fans ganz und gar nicht

Berlin - Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist die schönste (Mutter) im Land? Anne Wünsche (31) geizt auf Instagram mal wieder nicht mit ihren Reizen. Zum Muttertag hat sich der Ex-BTN-Star besonders in Schale geworfen - zum Unmut ihrer Fans.

Anne Wünsche geizt mal wieder nicht mit ihren Reizen. © Instagram/Anne Wünsche

Nur mit einem hautengen schwarzen Body, der die pralle Oberweite noch einmal besonders hervorhebt, posiert die Beauty vor dem Spiegel.

"Ich wollte eigentlich einen riesen langen Text schreiben, dass wir Mütter auch noch Frauen sind und so weiter. Ich habe mich dann aber doch für die kurze Textvariante entschieden", kündigte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story an.

In der Tat: Im Grunde genommen reichten der Unternehmerin nur fünf Wörter: "MUTTERTAG ❤️…Mama, aber auch Frau", betitelt die Web-Schönheit ihren doppelten Hingucker.

Die Dreifach-Mama hat schon immer gerne viel Haut gezeigt. Erst kürzlich hat sie sogar einen eigenen Only Fans-Account angelegt. Auf Instagram herrschte was Freizügigkeit angeht hingegen lange Ebbe. Bis jetzt.

Wirklich vermisst haben die 1,1 Millionen Follower den sexy Content allerdings eher nicht. Die Community ist nicht gerade begeistert:

"Geht gar nicht!!! Und erst recht nicht am Muttertag", "Nee sorry... absolut unpassend", "Das ist das Statement am heutigen (Mutter-)Tag? Passt irgendwie gar nicht!" oder "Sorry, aber was haben die freizügigen Bilder mit dem Muttertag zu tun? Hach Anne, manchmal versteh ich dich einfach nicht" sind nur vier der vielen negativen Kommentare.