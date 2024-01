Anne Wünsche über Gerichts-Zoff mit Oliver Pocher: "Sobald ich reden darf, werde ich reden!"

Werden wohl keine Freunde mehr: Comedian Oliver Pocher (45) und Influencerin Anne Wünsche (32). © Monika Skolimowska/dpa, Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

"Das wird noch Schlagzeilen geben. Sobald ich reden darf, werde ich reden!", erklärte Anne Wünsche in ihrer Story bei Instagram.

"Das war so krank damals! Diese Lügen, die über mich verbreitet wurden ... Der Mann hat mich in jeglicher Form bloßgestellt, mit Unwahrheiten und heftigem Mobbing!", fuhr die 32-Jährige fort. Pocher habe sie an ihre Grenzen gebracht.

Worum geht es eigentlich bei dem Rechtsstreit? Oliver Pocher hatte Anne Wünsche 2020 vorgeworfen, sich Likes und Follower auf Social-Media-Plattformen zu kaufen, und als Beleg den Überweisungsbeleg einer Kreditkarte gezeigt.

Zudem warf Pocher der ehemaligen "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin damals vor, ihre Kinder in den sozialen Medien zu vermarkten. So hatte Anne Wünsche für ihre älteste Tochter Miley (10) einen eigenen Instagram-Account erstellt und verwaltet.

In seinem Influencer-Disstrack "Influenza" dichtete Pocher über Wünsche die Zeilen: "Anne, Du bist meine Nummer eins. Keinen Plan, was Du so zahlst für hundert Likes. Dein Fitvia-Tee ist der letzte Schrei. Und Dein Anwalt droht ohne einen Beweis."