Anne Wünsche unter Beschuss wegen Elefanten-Streicheln: Jetzt zieht sie Böller-Vergleich

Hintergrund: Dabei handelt es sich um die von der renommierten Elefanten-Aktivistin Lek Chailert gegründete Save Elephant Foundation (SEF). Die Tierschützerin erhielt internationale Auszeichnungen, so auch 2010 von Hillary Clinton (76) als eine von sechs "Women Heroes in Global Conservative".

Weil Anne Wünsches (32) Hund Toni eine Windel trug, wurden kritische Stimmen der Fans laut. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche /Bildmontage)

Dann legte der OnlyFans-Nackedei nach: "Ich hoffe, ihr geht in keinen Zoo, Tierpark oder Aquapark. Ich hoffe, ihr knallt morgen keine Raketen oder Böller." Konstruktive Kritik sei zwar "super", Beleidigungen werde sie aber weiterhin anzeigen.

"Ich bin kein Fan von Tierquälerei und hatte hier ein gutes Gefühl. Wenn ich mich über die Organisation getäuscht haben sollte, könnt ihr mich gern darüber informieren", machte sie ihren Standpunkt klar, die nach eigenen Angaben täglich Shitstorms bekommt und beleidigt wird.



Grundsätzlich ist Misstrauen aber zu begrüßen. "Dutzende Elefanten werden jährlich illegal aus der Wildnis gefangen, weil das Tourismusgeschäft mit Elefanten so lukrativ ist", sagte Daniela Freyer, Biologin bei Pro Wildlife. "Für alle Tourismus-Attraktionen, bei denen Menschen direkten Kontakt zu Elefanten haben, müssen die Tiere unglaublich grausame Prozeduren ertragen."

Die Dreifach-Mutter hatte sich in Sachen Tierwohl in der Vergangenheit regelmäßig in die Nesseln gesetzt. Weil ihr Chihuahua-Welpe Toni noch nicht stubenrein gewesen sei und sie sich Sorgen um Sofa sowie Sohnemann Sávio (1) machte, zog die Unternehmerin der Fellnase Windeln an. Nach dem Shitstorm vor zwei Monaten klopfte das Veterinäramt dann bei ihr an.

Anfang April fischte die Café-Betreiberin dann bei einer Bootstour in Sansibar Seesterne aus dem Meer und ließ sie zu lange an der Luft.