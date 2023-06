Anne Wünsche zeigt sich ungeschminkt: "Sehe aus wie ein Nacktmulch"

Berlin - Nanu, wer ist das denn? Anne Wünsche (31) zeigt sich auf Instagram und sieht total verändert aus, was allerdings nicht an ihrer neuen Haarfarbe liegt . Der Ex-BTN-Star hat auf ein ganz bestimmtes Detail verzichtet: Ihre langen Wimpern.

Komplimente, die auch der Café-Besitzerin nicht entgangen sind. Und auch die Chaos-Mama ist mit dem Ergebnis offenbar zufrieden: "Ich sehe im Gesicht einfach komplett anders aus. 😂 So heftig, was Wimpern ausmachen", schreibt Anne zu den zwei Selfies.

Lange hat sie es aber ohne die gewohnten Extensions nicht ausgehalten. Keine 24 Stunden später zeigt sich die Social-Media-Queen in ihrer Instagram-Story in ihrem gewohnten Look - mit angeklebten Wimpern. "Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Nicht mal einen Tag, aber ich habe so einen dezenten Wimpernkranz."