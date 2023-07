Macht Anne Wünsche bald Schluss mit Instagram?

Anne Wünsche hat auf Instagram 1,1 Millionen Follower. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Die ehemalige BTN-Darstellerin kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie eine große Fangemeinde besitzt. Quasi jeden Tag versorgt sie ihre über eine Million Follower mit Storys aus ihrem Leben.

So auch am Freitag, als sie nach dem Aufstehen noch im Bett saß und ihren Fans einen guten Morgen wünschte. Dann kam die 31-Jährige so ein wenig ins Plaudern. Gleich zu Beginn entschuldigte sie sich bei ihren Fans, dass sie in den letzten Tagen und Wochen so wenig gepostet hatte. "Ich weiß nicht was los ist, aber irgendwie habe ich aktuell keinen Bock mehr, etwas zu posten."

Vor allem die vielen negativen Kommentare, mit den sich die Café-Besitzerin jeden Tag herumschlagen muss, gehen ihr gewaltig gegen den Strich.