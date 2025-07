Anne Wünsche hatte Suizid-Gedanken: "Ich habe viele Jahre geschwiegen"

Alles in Kürze

Doch eines sei ihr besonders in Erinnerung geblieben. Damals sei ihren Angaben nach "mehrfach ernsthaft" darüber nachgedacht worden, sie ins Heim zu geben. "Das hat in mir etwas zerbrechen lassen", gestand Anne.

"Ich hatte ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein - als müsste ich mir Liebe erst verdienen", so die 33-Jährige. Aus Selbstschutz habe ihr Gehirn einige Vorkommnisse gelöscht.

Ihre Kindheit sei von körperlicher und emotionaler Gewalt geprägt gewesen. Besonders die Zeit nach der Trennung ihrer Eltern sei sehr schwer gewesen. Als die Mutter die Familie plötzlich verlassen habe, sei Anne mit ihrem jüngeren Bruder beim Vater geblieben, der seinen Frust oft an den Kindern ausgelassen habe, wie Anne schilderte.

Die Berlinerin habe im Jahr 2009 einen Punkt in ihrem Leben erreicht, an dem sie nicht mehr habe leben wollen.

"Ich habe viele Jahre geschwiegen, weil ich die Menschen schützen wollte, die damals - auch wenn es hart klingt - maßgeblich zu meinen Suizidgedanken beigetragen haben", gestand der Ex-BTN-Star am Mittwoch in einer bewegenden Mitteilung.

Anne genießt nach schlimmer Vergangenheit ihr Leben mit Partner Karim und fühlt sich frei und glücklich. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Eine Summe verschiedener Ereignisse habe die 33-Jährige schließlich dazu bewogen, die Reißleine zu ziehen und den Kontakt zu ihren Eltern abzubrechen. "Es war kein plötzlicher Bruch, sondern ein langsamer, schmerzhafter Prozess, der sich über viele Monate gezogen hat", so Anne.

Es habe unter anderem ausländerfeindliche Aussagen aus dem Familien- und Freundeskreis gegeben, die die Dreifachmama nicht mehr habe tolerieren können. "Mein Partner [Karim, 36] ist Halb-Spanier, meine älteste Tochter hat ebenfalls eine gemischte Herkunft", erklärt sie.

Die "OnlyFans"-Darstellerin hinterfrage sich als Mutter sehr oft, weil sie selbst so viel Negatives erlebt habe. Beim Jugendamt musste die Mama von Kids-Influencerin Miley (12), Juna (10) und Sávio (2) wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung bereits mehrfach vorstellig werden. "Ich wünsche mir von Herzen, dass meine Kinder ganz anders aufwachsen als ich. In einem Zuhause, in dem sie sich sicher fühlen", sagte Anne, die mit ihrem aktuellen Leben alles andere als unglücklich sei.

"Ich fühle mich frei. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, mein Leben wirklich selbst in der Hand zu haben", sagte Anne Wünsche, die derzeit in Barcelona mit ihrem Partner und den drei Kids Urlaub macht, wie die Unternehmerin und Influencerin auf Instagram zeigt.