Neuer Ärger um Anne Wünsches Glitzer-Café: Nur geklaut?

Anne Wünsche (31) sieht sich mit Klau-Vorwürfen konfrontiert. © Instagram/Anne Wünsche, TAG24

Das findet zumindest der ein oder andere User. Ihnen kommt der Stil, die Einrichtung und das rosa Konzept ziemlich bekannt vor.

Eine Kritik, die auch dem Ex-BTN-Star nicht entgangen ist. Nachvollziehen kann sie die Vorwürfe aber nicht. Auf Instagram bezieht die Laiendarstellerin Stellung.

"Ein Punkt regt mich allerdings extrem auf: Und zwar, dass wir unser Café angeblich von einem anderen Café kopiert haben", so die 31-Jährige. "Das Problem an der Sache ist, dass da Cafés genannt werden, die ich gar nicht kenne. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen."

Die Kritiker beziehen sich unter anderem auf ein Café auf Mallorca. Besonders auffällig: Sie haben alles in Rosa gestaltet, ebenfalls eine Blumenranke, sowie sich offenbar auf To-Go-Produkte - wie auch Anne Wünsche - spezialisiert.

Die Klau-Vorwürfe will das TV-Gesicht aber so nicht stehen lassen. Ihrer Erklärung: Schon der damalige Kinderstore habe eine Blumenranke gehabt und sei in Rosa gehalten. "Was einfach nur dafür spricht, dass es einfach mein Stil ist. Ich finde es einfach wunder, wunder, wunderschön. In meiner Wohnung war früher auch alles rosa, bis Karim kam und dann wurde aus Rosa Schwarz."