Was ihre Fans wohl dazu sagen? Anne Wünsches "großer Traum ist zum Greifen nah"

Anne Wünsche (31) stattet Mallorca womöglich wohl bald wieder öfter einen Besuch ab. © Instagram/Anne Wünsche

"Ich habe gerade insgesamt sechs Wohnungen auf Mallorca zugeschickt bekommen. Vier davon sind einfach ein Traum. Sie haben alle das, was mir wichtig war, teilweise sogar einen eigenen Garten", berichtet die Ex-BTN-Darstellerin in ihrer Instagram-Story.

Den Traum von den eigenen vier Wänden hatte sich die Beauty schon einmal erfüllt, während der Corona-Pandemie gab sie ihre Ferien-Wohnung aber wieder auf. Nun packt die 31-Jährige also mal wieder das Fernweh.

"Ich bin gerade einfach so dermaßen sprachlos. So ein großer Traum, der zum Greifen nah ist. Ich muss jetzt 'nen Flug buchen. Leute, ich will da hin", hält die Wahlberlinerin ihr Vorfreude nicht hinterm Berg.

Von einem dauerhaften Umzug kann aber keine Rede sein. Geplant ist viel mehr eine Bleibe für die Ferien bzw. für ein verlängertes Wochenende.

"Man kann einfach immer rüber. Besonders im Herbst/Winter, um dem ganzen grauen Winter zu entkommen", erklärt Anne. "Da ist ja nichts mehr grün, da ist alles einfach nur noch Beton. Winter oder auch Herbst in Berlin ist nicht schön."

Die Teuer-Krise bekommt allerdings auch die Web-Schönheit zu spüren. "Damals haben die Flüge 35 Euro gekostet, jetzt sind es über 100 Euro. Das hat sich einfach krass geändert."