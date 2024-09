Wohnungsnot in Berlin: Anne Wünsche lässt es doppelt krachen

Anne Wünsche (33) freut sich über ihre zweite Wohnung in Berlin. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Die frühere "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin kehrte am Samstag, zwei Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs, mit ihren drei Kindern und Partner Karim El Kammouchi (35) von ihrem dreiwöchigen Urlaub in den USA und auf den Bahamas nach Berlin zurück.

Die Rückreise war ihren Schilderungen nach der reinste Albtraum: "Wir sind mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und wurden dort direkt abgefangen - die Maschine ist kaputt. Somit wurde der Flug komplett gecancelt."

Trotz "24 Stunden Flugverspätung", wie das Model bei einem bekannten Nackedei-Portal berichtete, kam sie in Berlin an - und brauchte erst einmal bis nach Mittag eine Mütze Schlaf. "13 Stunden, weil ich im Flieger nicht schlafen konnte", erzählte sie nach dem Aufwachen in einer Instagram-Story.

Die Kinder seien bis sechs Uhr morgens wach gewesen und müssen am heutigen Montag (2. September) um 7 Uhr wieder geweckt werden, so die Wahlberlinerin.

Dennoch sei Anne "gut gelaunt", wie sie verriet, und das hat auch einen guten Grund. Zum einen kann die Vloggerin ihre Hunde wiedersehen, zum anderen darf sie sich über ein neues Domizil freuen. Neben einem Zweitwohnsitz auf Mallorca hat das TV-Gesicht "ein neues Büro", plauderte Anne aus und holte den Schlüssel ab.