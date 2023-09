Annett Louisan verteidigt sich nach enttäuschter Bochum-Konzert-Kritik: "Das war too much for me"

Insgesamt offensichtlich eine ernüchternde Konzerterfahrung. "Gerade für diesen hohen Eintrittspreis!" Für ihre kommende Tour müssen Fans dieses Jahr wieder (?) tief in die Taschen greifen. Karten gibt es beispielsweise in Berlin ab satten 53,40 Euro in der vierten Kategorie.

"Das war so schlimm, dass Annett Louisan sich für dieses Fehlverhalten sogar offen entschuldigte, wovon man sich aber nichts kaufen kann", so der Fan erbost.

Annett Louisans Tour startet am 29. Oktober in Nürnberg. © Sina Schuldt/dpa

Am Donnerstag meldete sich die Sängerin mit einem Screenshot der Fan-Kritik auf Instagram zu Wort.

"Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es das Abschlusskonzert der Tour 2019 war und die Crew ständig Streiche vorbereitet hat", versuchte es die 46-Jährige mit einer Erklärung. "Das war too much for me."

Ob das als Entschuldigung reicht? "Ich mache es dieses Jahr auf der Tour am 10. November in Bochum wieder gut", versprach Annett noch in ihrer Story.

Ob sie das nächste Mal ein ähnliches Versprechen abgeben muss, nachdem sie ihren Tour-Abschluss am 28. April 2024 in München gespielt hat, bleibt abzuwarten.