Riccardo Simonetti bei "Hot Ones": Was wohl ein Po-Stuhl für seine Mutter soll?

Berlin - Bitte wie? Influencer Riccardo Simonetti (32) verriet in der neuen Show "Hot Ones", dass er seiner Mutter einen Stuhl in Form eines nackten Pos gekauft hat. Vorsorglich besorgte er sich auch Windeln.

Riccardo Simonetti (32, r.) und "Hot Ones"-Host Comedian Mariano Vivenzio (34) sprachen in Berlin miteinander, während sie scharfe Soßen aßen. © HOT ONES ™, Tresor TV

Das "heiße" Teil erspähten beide gemeinsam auf einem Flohmarkt auf Mallorca, so der erste Gast, der dem Konzept der Sendung entsprechend Chickenwings mit Soßen in immer extremerer Schärfe in Berlin serviert bekam.

"... wenn man darauf sitzt, wird man eins mit diesem Stuhl und man hat so einen nackten Po", beschreibt er das seltene Fundstück, das einen nackten Frauenkörper darstellt.

Zusammen mit seiner Podcast-Co-Moderatorin Anke Engelke (59) hatte sich Simonetti die scharfen Soßen, die nicht nur die Zunge der Talk-Gäste lockern sollen, bereits bestellt und verköstigt. "Das ist bei uns beiden so derbe übel geendet. [...] Bauchschmerzen, alles, was man sich vorstellen kann", plauderte der 32-Jährige aus, der eigenen Angaben nach überhaupt kein scharfes Essen verträgt.

Um sich für das scharfe Konzept zu wappnen, hatte Simonetti direkt einen Plan. "Ich bin in so ein Geschäft gegangen und habe gefragt, ob die so Erwachsenenwindeln haben", weil er dachte, "letztes Mal ist das so böse ausgegangen", so der Autor.