Antonia Hemmer verblüfft nach "Sommerhaus" mit Ansage: "Das war mir einer zu viel"

Antonia Hemmer (22) zeigt sich auf ihrem Instagram-Account mal natürlich, mal top gestylt - angefeindet wird sie in beiden Fällen. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Bei Instagram veröffentlichte die hübsche Blondine jetzt ein Foto, auf dem sie im sexy Satin-Dress, offenherzig und top gestylt in die Kamera lächelt. "Take care of yourself", lautet die Bildunterschrift. Also: "Pass auf Dich auf".

Eine Devise, die sich die 22-Jährige nach ihrer toxischen Beziehung und zahlreichen kritischen Kommentaren über ihren Auftritt im "Sommerhaus der Stars" nun wohl endlich zu Herzen genommen hat. Denn nicht nur das Bild sagt aus: "Mir geht es gut - egal, was Ihr sagt."

Auch in den Kommentaren zeichnet Antonia ein starkes und selbstsicheres Bild von ihrem neuen Ich - auch wenn sie sich da zunächst noch für so einiges rechtfertigen muss ...