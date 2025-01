Üble Diagnose: Antonia Hemmer muss nach Sex mit Schmerzen ins Krankenhaus!

Reality-TV-Darstellerin Antonia Hemmer (24) hatte nach dem Sex plötzlich Schmerzen. Im Krankenhaus bekam sie eine üble Diagnose. © Instagram/antonia_hemmer

Der Reihe nach: Zunächst wandte sich die Blondine am Morgen an ihre rund 400.000 Fans auf Instagram. Sie erklärte, dass sie Schmerzen habe und befürchte, dass sich ihre Kupferspirale beim Geschlechtsverkehr verschoben haben könnte.

Einige Stunden später meldete sich Antonia erneut - nachdem sie sich im Krankenhaus hatte untersuchen lassen: "Es war nicht meine Kupferspirale, die sitzt bombenfest, da ist alles fein. Tatsächlich habe ich mal wieder eine Zyste. Und die ist wahrscheinlich beim Sex geplatzt."

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass die 24-Jährige mit einer Zyste zu kämpfen hat. Erst im Oktober war bei einem Kontrolltermin eine tennisballgroße Zyste bei ihr festgestellt worden. 2021 musste sie wegen einer sogar notoperiert werden.

"Ich verstehe echt nicht, warum ich ein Mensch bin, der immer zu so was neigt. Das ist genau so eine lästige Geschichte wie Herpes, der bei mir einfach so ausbricht, aus dem Nichts", verdeutlichte die Reality-TV-Darstellerin.