Antonia Hemmer berichtet von Nahtod-Erfahrung im Urlaub

Sichtlich geschockt zeigte sie ihre Gänsehaut in die Kamera, und das bei 30 Grad. "Wir sind mit der Frau, mit der wir die Meditation gemacht haben, zurückgelaufen, und auf einmal, wir quatschen so und laufen den Steinweg zurück, hören wir irgendwas im Gebüsch, richtig laut", fing Antonia an die Geschehnisse zu berichten.

"Wir hatten gerade die krasseste nahtot Erfahrung unseres Lebens", erklärte sie in einer Story. "Kein Mensch glaubt mit, was gerade passiert ist." (Rechtschreibung übernommen)

Nach ein paar Tagen in Südafrika ging es für die 24-Jährige und ihre Begleitung weiter nach Namibia. Wie Antonia auf ihrem Instagram-Profil zeigte, hatte sie am Morgen in ihrer Lodge vor einer atemberaubenden Kulisse eine Meditation gemacht. Mit der Ruhe und Gelassenheit war es aber kurze Zeit später vorbei.

In ihrer Story zeigte sie, wie nahe sie dem gefährlichen Raubtier war. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)

Ihre Freundin, ebenfalls sichtlich geschockt, sagt aus dem Hintergrund nur: "So krank." Beide wissen, dass kaum jemand ihnen die Story abkauft, wenn man es nicht selbst miterlebt hat. "Wir haben, glaub ich, noch nie so laut in unserem Leben geschrien", gab ihre Freundin Laurin zu.

Um ihren Followern zu zeigen, wie die Begegnung mit dem Leoparden aussah, zeigte Antonia einen ähnlichen Steinweg in der Lodge und die ungefähre Entfernung von ihr, in der sich das Raubtier von ihr befand.

"Der saß hier, hat sich super hier drin getarnt", sagte sie und zeigte in das Gras. "Der lag halt und wir haben ihn überhaupt nicht gesehen. Erst als er aufgestanden ist, weil wir ihn nicht beachtet haben. Der dachte wirklich, wir seien Beute."

Die Reaktion der beiden Mädels schien zum Glück genau die richtige gewesen zu sein. "Der hat sich dadurch auch so erschrocken und ist sofort weggerannt", war Antonia am Ende froh. Bleibt nur zu hoffen, dass sie die letzten Tage im Paradies noch genießen kann, ehe es am Wochenende wieder zurück in die Heimat geht.