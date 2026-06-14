Antonia Hemmer postet Reel über Schwangerschaft: Die Reaktionen sind heftig

Frankfurt - Nach einem Reel über ihren Kinderwunsch hat Antonia Hemmer (26) Gegenwind von Followern bekommen. Die Influencerin reagierte genervt.

Antonia Hemmer (26) kassierte nach ihrem Reel kritische Kommentare. © Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer

"Er weiß es noch nicht, aber das wird die letzte WM ohne Kind sein", schrieb die 26-Jährige zu dem Video mit ihrem Freund Leopold. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Reaktionen ihrer Follower werden sie aus der Fassung bringen.

Denn neben zahlreichen Gratulanten, die das Reel als Verkündung einer Schwangerschaft verstanden, fanden sich auch viele wütende Follower.

"Frauen mit langjährigem Kinderwunsch hassen solche 'Witze'…", kommentierte eine Userin. "Würde das lieber so nicht sagen. Wer weiß, ob man schwanger werden kann", gab eine andere zu bedenken.

Da wurde die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin richtig wütend.

"Ich wollte mich eigentlich gerade nur ein bisschen auskühlen auf der Terrasse von meiner kleinen Einheit und gehe dabei so eure Kommentare durch und denke mir schon wieder so...", sagte die Hannoveranerin und musste sich erstmal sammeln.