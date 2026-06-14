Antonia Hemmer postet Reel über Schwangerschaft: Die Reaktionen sind heftig
Frankfurt - Nach einem Reel über ihren Kinderwunsch hat Antonia Hemmer (26) Gegenwind von Followern bekommen. Die Influencerin reagierte genervt.
"Er weiß es noch nicht, aber das wird die letzte WM ohne Kind sein", schrieb die 26-Jährige zu dem Video mit ihrem Freund Leopold. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Reaktionen ihrer Follower werden sie aus der Fassung bringen.
Denn neben zahlreichen Gratulanten, die das Reel als Verkündung einer Schwangerschaft verstanden, fanden sich auch viele wütende Follower.
"Frauen mit langjährigem Kinderwunsch hassen solche 'Witze'…", kommentierte eine Userin. "Würde das lieber so nicht sagen. Wer weiß, ob man schwanger werden kann", gab eine andere zu bedenken.
Da wurde die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin richtig wütend.
"Ich wollte mich eigentlich gerade nur ein bisschen auskühlen auf der Terrasse von meiner kleinen Einheit und gehe dabei so eure Kommentare durch und denke mir schon wieder so...", sagte die Hannoveranerin und musste sich erstmal sammeln.
Antonia Hemmer untermalte mit ihrem Reel ihren Kinderwunsch
Antonia Hemmer: "Es ist ja wirklich Wahnsinn"
Man dürfe "echt nichts mehr sagen" oder "süß formulieren", geschweige denn etwas Provokantes machen.
Wenn jemand auf der Straße fragen würde, ob sie Kinder haben möchte, wäre ihre Antwort klar: "Ach du, ich kann es mir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall vorstellen. Damit will ich doch, Herr Gott, niemand anderen triggern. Also und dann ist es natürlich auch nur ein Witz", sagte die Influencerin.
"Ich greife einfach gerade die WM in einem Reel auf und sage: Hey, haha, wie witzig wäre das, wenn ich bis zur nächsten WM schwanger werde", verteidigte sie sich.
"Man darf heute echt ja gar nichts mehr sagen, ohne dass sich irgendjemand ausgegrenzt, getriggert oder sonst irgendwas fühlt. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Tut mir leid für alle, die sich da jetzt getriggert fühlen", sagte die 26-Jährige abschließend.
Sie könne sich jetzt noch weiter reinsteigern - das ließ sie dann aber doch sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer