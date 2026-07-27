Antonia Hemmer enttäuscht über Wohnsituation: "Ich bin schon wieder wütend, traurig und alles zugleich"

Frankfurt am Main - Deutliche Worte von Antonia Hemmer (26): Die Reality-Queen machte ihrem Ärger über den aktuellen Immobilienmarkt auf ihrem Instagram -Kanal Luft.

Denn auch viele ihrer Follower seien aktuell auf der Suche nach einem Eigenheim, doch diese gestalte sich schwierig. "Und das Krasse ist, das Problem ist scheinbar nicht nur in Ballungsgebieten rund um Frankfurt", sagte die frühere " Sommerhaus "-Teilnehmerin.

Doch dann schlug die Reality-Queen plötzlich ernstere Töne an: "Ich bin schon wieder wütend, traurig und alles irgendwie zugleich."

Jüngst hatten die beiden einen Besichtigungstermin für ein Eigenheim. Danach wirkte Antonia zunächst überschwänglich: "Also es war wirklich so etwas von einzigartig. Es ist nicht der Geschmack von jedem. Ich glaube, dass es vielen auch zu extrovertiert oder extravagant ist, aber uns hat es sehr gut gefallen."

Aktuell wohnen die Influencerin und ihr Partner Leopold gemeinsam zur Miete in einem Haus: Langfristig seien sie jedoch auf der Suche nach etwas Eigenem.

Die Reality-Teilnehmerin ist vom deutschen Wohnungsmarkt enttäuscht und entmutigt. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Die Influencerin habe das Gefühl, dass das Thema gerade bei ihrer Generation ein hoffnungsloser Fall sei. "Also ich weiß nicht, auf was wir hinarbeiten sollen, wenn wir uns nichts mehr leisten können", erklärte die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin aufgebracht.

"Wenn ich an 800.000 Euro denke, denke ich an unfassbar viel Geld und dass ich mir damit gefühlt alles kaufen kann", so die 26-Jährige. In ihrem Kopf habe sie noch so einen veralteten Gedanken, dass sie für dieses Geld quasi einen Palast mit Pool bekommen würde. "Und letztendlich kriege ich dafür eine Doppelhaushälfte aus den 80ern", sagte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin.

Die 26-Jährige kam aus ihrer Ungläubigkeit gar nicht mehr heraus: "Für fast eine Million Euro! Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde das so krass, weil auf was soll unsere Generation denn noch hinarbeiten, wenn wir uns eh nichts leisten können."

Sie wisse wirklich nicht, wo sich das noch alles hinentwickeln soll, und das Thema bereite ihr "richtig Bauchschmerzen". Dann plauderte die Reality-Queen noch aus dem Nähkästchen: Viele der Makler, mit denen sie sprechen würden, erzählen, dass die Eigentümer die Häuser verkaufen, weil sie ins Ausland gehen und keine Lust mehr auf Deutschland hätten.

"Wo ich mir denke, eigentlich ist das wirklich der einzig richtige Weg, weil in Deutschland also 'Gute Nacht'. Ich weiß nicht mehr weiter ...", zog Antonia ihr Fazit.