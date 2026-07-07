Antonia Hemmer filmt sich bei Migräne-Attacke und erntet Hass: Influencerin reagiert

Frankfurt am Main/Hannover - Antonia Hemmer (26) zeigte sich am Montagabend hemmungslos ehrlich auf ihrem Instagram-Kanal . Die Influencerin filmte sich während einer Migräne-Attacke mit Aura. Sie erntete nicht nur Mitgefühl. Am Dienstag bezog sie nun Stellung.

Antonia Hemmer (26) betonte, alle Hater zukünftig zu blockieren. © Screenshot Instagram/Antonia Hemmer

Für ihre Offenheit hatte die 26-Jährige recht schnell nicht nur Mitgefühl ausgesprochen bekommen. Einige unterstellten ihr Simulation für Aufmerksamkeit, schließlich könne man sich mit einer richtigen Migräne-Attacke nicht mehr filmen.

Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin reagierte nun radikal und blockierte "die Hater" nun ausnahmslos, wie sie in ihrer Story am Dienstag bekannt gab.

"Das sind teilweise alle Follower von mir", scheint die Influencerin perplex. "Die ein oder andere hat mich letzte Woche noch nach meinem Outfit gefragt?!" Sie akzeptiere, wenn Menschen sie nicht mögen, verstehe aber nicht, wieso man ihr folge, wenn man mit ihrer Art von Content nichts anfangen könne.

"Ich würde so gerne mit RTL mal solche Leute ausfindig machen und sie mit ihrem Verhalten konfrontieren", erklärte die 26-Jährige.

Vor der Haustür wolle sie die Übeltäter dann zur Rede stellen. "Ich bin gespannt, ob die Leute dann immer noch so ein großes Mundwerk hätten wie im Internet."