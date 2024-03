"Anzeigenhauptmeister" nimmt sich Finch vor: Der antwortet mit Disstrack!

Berlin - Ein 18-Jähriger aus Sachsen-Anhalt zeigt in seiner Freizeit gerne Verkehrssünder an. Nun ist Rapper Finch (33) im Visier des selbst ernannten "Anzeigenhauptmeisters".

Ein Ass hatte Finch aber noch im Ärmel: "Wenn Du weiter so böse zu mir bist, gehe ich morgen ins Studio und mach' einen Song über Dich, mein Freundchen", drohte der 33-Jährige.

Diesmal ging es ausnahmsweise nicht ums Falschparken. Finch hatte ein Foto, das der "Anzeigenhauptmeister" bei einer Kontrolle in Buxtehude ( Niedersachsen ) geschossen hatte, ohne dessen Genehmigung veröffentlicht. Das ging für den 18-Jährigen natürlich gar nicht!

Niclas Matthei aus Gräfenhainichen hat eine Mission: Der 18-Jährige will so viele Falschparker beim Ordnungsamt anschwärzen wie möglich! Mehr als 4000 Anzeigen gehen laut Bild bereits auf das Konto des "Anzeigenhauptmeisters".

Finch hat einen neuen Gegner gefunden. © Alexander Prautzsch/dpa

Und offenbar war der Ärger des selbsterklärten ostdeutschen Hasselhoffs groß. Denn nur wenige Stunden später veröffentlichte Finch die erste Hörprobe auf seinem Kanal.

Der kurze Clip zeigt den Musiker in neongelbem Fahrradhelm und gelber Regenjacke - eine Parodie auf die "Arbeitskleidung" seines Kontrahenten - im Studio.

Über den üblichen Finch-Kirmestechno-Beat rappt der Brandenburger: "Ganz egal, in welcher Stadt / Anzeigen ist das, was er macht / Der Anzeigenhauptmeister / Macht den Staat immer reicher!" Der komplette Disstrack soll in den nächsten Tagen erscheinen.

Eine Antwort des passionierten Falschparker-Aufschreibers steht noch aus. Finch sollte sich indes vorsehen: Schließlich bemüht Niclas Matthei stets die volle Paragrafen-Power, wenn er zuschlägt!