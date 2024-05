16.05.2024 13:37 4.602 Alkohol- und Parksünder aufgepasst! Der Anzeigenhauptmeister kommt nach Dresden

Von Max Patzig

Dresden - Kein Mensch ist derzeit so in aller Munde wie der Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei (18). Anfang Juli geht er in Dresden auf Patrouille – allerdings nicht auf der Straße, sondern in einem Club! Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei (18) wurde mit seinem schrulligen Auftreten deutschlandweit bekannt. Jetzt kommt er nach Dresden. © Stefan Tretropp Seit Mittwoch wirbt in den sozialen Netzwerken eine Veranstaltung für die "Party Eskalation mit dem originalen Anzeigenhauptmeister". Demnach wird der 18-jährige Aushilfs-Sheriff am 6. Juli in die Reithalle im Dresdner Norden kommen. Doch wie streng wird Matthei mit dem Publikum sein? Der Fahrradfan werde Alkoholkontrollen durchführen, für Fotos bereitstehen und Freigetränke ausgeben, heißt es in der Eventankündigung. Bis zu 2000 Menschen passen in die Location. Matthei hat also allerhand zu tun. Matthias Schweighöfer Filmfestspiele in Cannes: Matthias Schweighöfer kaum wiederzuerkennen "Wir hoffen, der Anzeigenhauptmeister drückt mal ein Auge zu, wenn wir ein wenig über die Stränge schlagen und hemmungslos feiern", so die Beschreibung der Teenieparty, bei der alle über 16-Jährigen feiern dürfen. Tickets für das Event kosten ab 8,90 Euro. Los geht's um 22 Uhr. Ob er vorher noch in der historischen Altstadt nach Parksündern sucht, wird sich spätestens Anfang Juli zeigen. Am 6. Juli kommt Matthei nach Dresden in die Reithalle zur "Party Eskalation". © PR/H&K Nachterlebnis GmbH Nicht die erste Party mit dem Anzeigenhauptmeister Erst kürzlich war Anzeigenhauptmeister Matthei im "Go Parc" in Herford (Nordrhein-Westfalen) zu Gast. Inmitten von Hunderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen verteilte er dort Knöllchen und ließ sich fotografieren. Für die Besucher war es wohl ein Fest. Der 18-Jährige wirkte in dieser Situation allerdings nicht so, als wäre ihm nach feiern zumute.

