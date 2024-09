Jetzt schreitet die Polizei ein! Anzeigenhauptmeister erhält Amokdrohungen

Gräfenhainichen - Anzeigen kann er - und jetzt auch größere Vergehen! Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister arbeitet aktuell aktiv mit der Polizei in ganz Deutschland zusammen, denn seit Tagen gehen Mord-, Amok- und Suizidandrohungen bei ihm ein.

Niclas Matthei (18), besser bekannt als Anzeigenhauptmeister, geht mit der Polizei gegen Amok- und Bombendrohungen vor. © Julian Stähle

Bei dem 18-jährigen Niclas Matthei, der eher als Deutschlands Knöllchenkönig bekannt ist, fluten seit Tagen schlimme Nachrichten die Inbox. Unbekannte verraten dem Anzeigenhauptmeister von Plänen, bei denen sie Amok laufen, eine Bombe zünden oder Menschen töten wollen.

Ob nun ernsthaft oder aus Spaß, der Anzeigenhauptmeister nimmt es ernst. "Schließlich könnte unter 100 Spaß-Drohungen eine ernst gemeinte Drohung stecken, die dann bei Ignoranz Menschenleben kosten kann", schreibt der 18-Jährige auf Facebook.

Demnach habe er lediglich in den letzten beiden Tagen für bundesweite Polizeieinsätze in zwölf Bundesländern und in Österreich gesorgt.

Er postete zudem ein Video von einem solchen Einsatz in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt). Eine Sparkasse wurde von den Einsatzkräften abgesperrt, da den Anzeigenhauptmeister zuvor eine Bombendrohung für den Standort erreicht hatte.