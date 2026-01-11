Alles aus mit ihrem Patrick? Sylvie Meis soll wieder Single sein
Hamburg - Im April 2024 wurden Sylvie Meis (47) und Patrick Gruhn (34) zum ersten Mal gemeinsam öffentlich gesehen. Ende Juni machten sie ihre Beziehung schließlich offiziell. Doch jetzt soll alles vorbei sein.
Wie BILD erfahren hat, heißt es aus vertrauen Kreisen der beiden: "Die Trennung war einvernehmlich. Beide verstehen sich weiterhin sehr gut. Sie sind Freunde geblieben." Schluss gewesen sein soll bereits im Oktober.
Hitzige Diskussionen und laute Stimmen solle es nicht gegeben haben. "Ohne Streit, ohne Tränen", berichtet das Umfeld weiter.
Kennengelernt hatte sich das Glamour-Duo im April 2024 auf einer Hamburger Party. Von da an waren die "Love Island VIP"-Moderatorin und der Berliner Unternehmer, zweitjüngster Sohn des legendären Clubkönigs und "Playboys" Rolf Eden (†92), kaum zu trennen.
Liebes-Interviews oder Beziehungs-Statements gab es jedoch keine. Sylvie hält ihr Privatleben seit Jahren aus der Öffentlichkeit raus. Demnach ist auch zum Grund der vermeintlichen Trennung nichts bekannt.
Ob der 14 Jahre Altersunterschied mit hineinspielte? Aus dem Umfeld heißt es, dass beide unterschiedliche Vorstellungen ihrer Zukunft gehabt hätten.
Sylvie Meis war bereits zwei Mal verheiratet
Trotz angeblich gescheiterter Beziehung sollen die beiden nun ein freundschaftliches Verhältnis haben. Die Partnerschaft zu Gruhn war jedoch längst nicht die einzige gescheiterte Romanze.
Zweimal war Sylvie bereits verheiratet. 2020 gab die Moderatorin dem Künstler Niclas Castello (47) das Ja-Wort. Vier Jahre später und damit im selben Jahr, in dem sie Gruhn kennenlernte, folgte die Scheidung.
Von 2005 bis 2013 war die 47-Jährige mit Fußballer Rafael van der Vaart (42) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn.
