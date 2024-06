Lyn Künstner feiert exklusive Party mit Apache 207! Was läuft da zwischen den beiden?

Dresden/Mallorca - Was ist denn da los?! Mit einem schlichten Selfie sorgt Dresdens Influencerin Lyn Künstner (32) aktuell für mächtig Aufsehen unter ihren Fans und lässt gleichzeitig die Gerüchteküche brodeln. Der Grund: der Mann an ihrer Seite, denn dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Apache 207 (26)!

Sie schaut cool in die Kamera, er etwas schüchtern und mit einem freundlichen Lächeln. So präsentieren sich aktuell Lyn Künstner und Apache 207 auf dem Instagram-Account der Influencerin. Entstanden ist das Foto bei der "White Party" des Luxus-Strandclubs Nikki Beach Mallorca .

Die Dresdnerin feierte in der vergangenen Woche bei einer exklusiven Party mit Apache 207 (26). Vermutungen, da könnte mehr laufen, fegte sie gegenüber TAG24 jedoch gleich vom Tisch. © Montage: Lyn Künstner

Auch gegenüber TAG24 schwärmte die Influencerin: "Apache ist mega sympathisch! Er war sehr höflich, sehr offen. So, wie ich ihn in seiner Musik und auf der Bühne wahrnehme, so war er auch beim Feiern und wenn wir Small Talk geführt haben."

Das Foto sorgt derweil bei Lyns Followern für mächtig Aufmerksamkeit. "Würdet auch gut zusammenpassen, wenn man sich das Foto so ansieht", heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte.

Etwaige Gerüchte und Vermutungen fegt die Dresdnerin jedoch gleich vom Tisch. "Da läuft nichts. Wir sind auch nicht befreundet oder dergleichen, sondern haben einfach nur eine schöne Party zusammen erlebt."

Über das Autogramm des Rappers hat sich die 32-Jährige trotzdem gefreut!