Popsänger auf offener Straße getötet: Täter kamen aus dem Nichts
Mexiko City (Mexiko) - Der argentinische Popsänger Fede Dorcaz (†29) wurde am Donnerstag in Mexiko Opfer eines Gewaltverbrechens.
Nach Angaben spanischer Medien war der "Las Estrellas Bailan en Hoy"-Teilnehmer - das mexikanische "Let's Dance" - nach einem langen Probentag auf dem Weg nach Hause, als Unbekannte auf Motorrädern seinen Wagen kreuzten. Auf einer Ringstraße in Mexiko City attackierten die Täter Dorcaz' Auto, berichtet die "El Universal".
Als der 29-Jährige aus seinem Wagen floh, traf ihn eine Kugel in den Hals. Der Sänger verstarb noch am Unfallort.
Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich bei dem Angriff um einen Raubüberfall oder einen geplanten Mordanschlag handelt.
Das Produktionsteam der Tanzshow veröffentlichte kurz nach Bekanntwerden der Tat einen emotionalen Post auf seinem Instagram-Account "canalestrellas". Mit den Worten "Wir trauern mit seiner Familie, seinen Eltern und seiner Freundin Mariana Ávila" richtet sich das Team an seine Angehörigen.
Fans des Musikers schockiert: "Mir fehlen die Worte"
Fede galt als einer der vielversprechendsten Künstler Lateinamerikas. Mit Songs wie "Cara Bonita" machte sich der 29-Jährige in der Musikbranche einen Namen. Erst vor wenigen Monaten lobte das Magazin "Rolling Stone" den jungen Künstler als "einen der aufstrebenden Stars, die das lateinamerikanische Pop-Genre neu definieren könnten".
In den sozialen Medien zeigen sich Fans aus aller Welt erschüttert. Auf der Instagram-Seite des Models "fededorcaz" schreibt ein User: "Ich kann es nicht glauben, ich stehe unter Schock … mir fehlen die Worte, ruhe in Frieden mein Freund."
Die Ermittlungen seines Mordes dauern weiter an. Bislang suchen die zuständigen Behörden nach Hinweisen, Zeugen und der Frage, welches Motiv die Mörder hatten.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshoot/Instagram/fededorcaz