"Arielle" ganz außer sich vor Freude: Wen umarmt die 23-Jährige hier?

Los Angeles - Für US-Schauspielerin Halle Bailey (23) ist derzeit ein Tag spannender als der nächste, denn ihre Rolle als "Arielle" in Disneys Realverfilmung ist in aller Munde.

Der Grund: ein Überraschungsbesuch ihres Freundes Darryl "DDG" Grandberry Jr. (25). Halle umarmt den Rapper und küsst ihn mehrfach. Mit Beyoncés (41) Melodie "I Am On To See My Husband" gibt's dazu auch gleich die passende Musikuntermalung.

In einem Exklusiv-Interview mit People wurde Halle bereits gefragt, ob ihr Freund das Zeug zu einem echten Märchenprinzen hätte. Die 23-Jährige antworte lächelnd: "Ja, das würde ich sagen."

"Ich glaube, das Beste an einer jungen Liebe ist, dass man sich selbst auf dieser Reise durch die Liebe zu einem anderen Menschen immer wieder neu findet. Und du entdeckst neue Seiten an dir und vielleicht Dinge, die du vorher nicht in deinem Herzen bemerkt hast", so die "Arielle"-Darstellerin.

Dass auch der Rapper ganz angetan von seiner Freundin ist, brachte er in einem anderen Interview zum Ausdruck: "Ich war noch nie mit jemandem zusammen, der mich so motiviert hat wie sie", so DDG.