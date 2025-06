Susan Sideropoulos fühlte sich "nicht sexy": Besonderes Ereignis brachte die Wende

Susan Sideropoulos fühlte sich früher nicht wohl in ihrem Körper. In einem neuen Interview verriet die Schauspielerin, was schließlich die Wende brachte.

Von Christoph Carsten

Berlin - Susan Sideropoulos (44) hatte am Anfang ihrer Karriere mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen, insbesondere in Bezug auf ihren Körper. In einem neuen Interview verriet die Schauspielerin, was schließlich die Wende brachte.

Alles in Kürze Susan Sideropoulos fühlte sich anfangs nicht sexy.

Schwangerschaften brachten die Wende für sie.

Sie entwickelte ein intuitives Essverhalten durch Stillen.

Social Media verstärkt das Schönheitsideal-Problem.

Sideropoulos setzt auf Natürlichkeit und zeigt sich ungeschminkt. Mehr anzeigen

Susan Sideropoulos (44) ist seit mehr als 20 Jahren nicht aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. © Screenshot/Instagram/susan_sideropoulos (Bildmontage) Als Susan Sideropoulos im Jahr 2001 zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kam, war sie gerade einmal Anfang 20. Schnell avancierte die Blondine in ihrer Rolle als Verena Koch zum Publikumsliebling. Doch die Zeit bei dem Daily-Soap-Dauerbrenner war für Sideropoulos nicht einfach. "Die ersten zehn Jahre fühlte ich mich definitiv nicht so wohl in meiner Haut", gestand die zweifache Mama im Interview mit der Agentur "Teleschau". Der Grund: Die Art, wie Fans und Zuschauer ihre Rolle von außen wahrnahmen, stimmte nicht überein mit dem Bild, das Susan von sich selbst hatte. "In meiner Rolle war ich sehr sexy, mit vielen Dates, war auch in Unterwäsche zu sehen. Ich fühlte mich aber nicht so sexy wie meine Figur, die ich darstellte", sagte die 44-Jährige in dem Gespräch. Sie sei davon überzeugt gewesen, "ein paar Kilo zu viel" zu haben. Promis & Stars Nicht nur ein "Let's Dance"-Paar: Diego Pooth lässt mit Worten über Ekat aufhorchen Die frühe Berühmtheit verstärkte in Susan Sideropoulos das Gefühl, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen. Ein anderes, positiveres Verhältnis zu ihrem Körper entwickelte die 44-Jährige laut eigener Aussage erst mit ihren beiden Schwangerschaften. Das mag überraschen, schließlich fällt es anderen Frauen nicht immer leicht, die damit einhergehenden Veränderungen des Körpers zu akzeptieren.

Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos setzt auf Natürlichkeit