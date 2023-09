Arnold Schwarzenegger berichtet von Nahtod-Erfahrung auf OP-Tisch

Kalifornien (USA) - Es sollte ein kleiner Eingriff werden, doch ein Fehler der Ärzte kostete Schauspieler und Body-Building-Legende Arnold Schwarzenegger (76) vor wenigen Jahren fast das Leben. In einem Interview sprach er über die traumatische Erfahrung.

Es war die dritte Herz-OP für Arnold Schwarzenegger (76) und sollte nur ein kleiner Eingriff werden - bis die Ärzte einen Fehler machten, der zu inneren Blutungen führte. © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Den sechste Teil der Action-Filmreihe "Terminator: Dark Fate" (2019) hätten Fans beinahe ohne Arnie sehen müssen.

Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, legte sich der Schauspieler kurz vor Beginn der Dreharbeiten unters Messer. Nichts Heikles, nur ein kleiner nicht invasiver Eingriff. Doch dann ging alles schrecklich schief.

"Ich erinnere mich an die dritte Operation am offenen Herzen, die erst vor ein paar Jahren stattfand, kurz bevor wir mit 'Terminator 6' begannen", erklärte Schwarzenegger in einem YouTube-Video vom 23. August.

Weil die Ärzte einen Fehler machten und seine Herzwand durchstießen, wurde aus dem kleinen Eingriff eine Notoperation.

"Ich bin wirklich ausgeflippt. Ich wachte auf und plötzlich standen die Ärzte vor mir und sagten: 'Es tut mir so leid, aber es war anders als geplant'", so der 76-Jährige.